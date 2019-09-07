صفقة اليوم.. احترف تصميم الألعاب باستخدام Unity3D وBlender مع خصم 96%

الحزمة الكاملة لتصميم وتطوير الألعاب باستخدام منصة يونتي ــــ The Unity A to Z Game Development Bundle.

عدد الدورات: 7

عدد الدروس: 499

المدة: 83 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم تصميم وبناء ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد من البداية، حتى إذا لم يكن لديك خبرة في البرمجة، بالإضافة إلى تعلم كيفية التعامل مع التطبيقات غير التابعة لمنصة Unity لتطوير اللعبة بالكامل، مثل: 3DS Max، وPhotoshop، وIllustrator.

ستساعدك هذه الحزمة على التعلم من خلال التدريب العملي على إنشاء نسخ من أشهر ألعاب الهواتف في Unity 3D مثل: Super Mario Run، وAngry Birds، وThe Legend of Zenda، وNinja Survival.

ستتعلم أيضًا البرمجة باستخدام لغة (سي شارب) #C، لبناء جميع مستويات اللعبة، بالإضافة إلى إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للعبة باستخدام برنامج التصميم الثلاثي الأبعاد Blender.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1400 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 49 دولارًا.

نسبة الخصم: 96%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

أصبح مجال برمجة وتطوير الألعاب أحد المجالات الأكثر انتشارًا، وتحقيقًا للأرباح خلال الفترة الأخيرة؛ حيث تشير التقارير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي على ألعاب الهواتف الذكية سيصل إلى 60% من حصة السوق بين جميع منصات الألعاب.

يمكن لأي شخص أن يصبح مطور ألعاب محترف مع Unity، فهي محرك ألعاب متعدد الاستخدامات وقوي، حيث تعتمد حاليًا على 27 منصة مختلفة، وتوفر لك إنشاء التصميمات الثلاثية الأبعاد، والثنائية الأبعاد، تعد Unity رائعة من حيث إنها تتضمن خيارات للمطورين من جميع مستويات.

إذا كنت تريد احتراف مجال تصميم وتطوير الألعاب، يمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية (The Unity A to Z Game Development Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 83 ساعة من المحتوى التعليمي لتصميم الألعاب باستخدام منصة Unity3D، وبرنامج التصميم الثلاثي الأبعاد Blender، مع خصم يصل إلى 96%.

تتضمن هذه الحزمة 7 دورات تدريبية، وأكثر من 499 درسًا، وأكثر من 83 ساعة من مقاطع الفيديو التعليمية، التي صممها خبراء في صناعة الألعاب ممن لديهم موهبة للتدريس، لمساعدتك في تصميم الألعاب المتعددة اللاعبين، وتطويرها باستخدام منصة Unity، إحدى أهم منصات برمجة وتطوير الألعاب.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1400 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 49 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 96 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم تصميم وبناء ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد من البداية حتى إذا لم يكن لديك خبرة في البرمجة، بالإضافة إلى تعلم كيفية التعامل مع التطبيقات غير التابعة لمنصة Unity لتطوير اللعبة بالكامل، مثل: Maya، و3DS Max، وPhotoshop، وIllustrator.

ستساعدك هذه الحزمة على التعلم من خلال التدريب العملي على ببناء نسخ من أشهر ألعاب الهواتف مثل: Super Mario Run، وAngry Birds، وThe Legend of Zenda، وNinja Survival.

ستتعلم أيضًا البرمجة باستخدام لغة (سي شارب) #C، لبناء جميع مستويات اللعبة، بالإضافة إلى إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للعبة باستخدام برنامج التصميم الثلاثي الأبعاد Blender.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Build and Model a Super Mario Run Clone in Unity3D

Make a 2D Endless Flyer Game in Unity: Code in C# & Make Art

Make an Angry Birds Clone in Unity: Complete 2D Puzzle Game

Learn to Code by Making an Air Hockey Game in Unity

Make a Portals Clone in Unity 3D and Blender From Scratch

Build The Legend of Zelda Clone in Unity3D and Blender

Make a Ninja Survival Game for Mobile in Unity and Blender

الحصول على الصفقة: من هنا.