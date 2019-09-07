شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية تتمكن من صنع أضخم روبوت في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنع فريق من المطورين في شركة يابانية أضخم رجل آلي في العالم يبلغ طوله أكثرمن ثمانية أمتار، محققين بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا دخلوا بفضله سجل جينيس للأرقام القياسية.

ويتميز الروبوت مونونوفو، الذي تم تصنيعه من قبل شركة ساكاكيبارا كيكاي اليابانية، بطول ساقيه الذي بلغ 4.2 أمتار.

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واستغرق بناء الروبوت العملاق زهاء ست سنوات، وتم تصميمه على غرار أبطال الأنيمي. وبحسب ماساكي ناغومو، أحد مطوري الروبوت، فإن فريق العمل عانى من العديد من الصعوبات أثناء بناء الروبوت العملاق أهمها الحجم الكبير الذي احتاج إلى الكثير من الجهد والوقت، بحسب موقع "أخبار الخليج".

وأضاف ناغومو «أمضينا الكثير من الوقت في بناء قمرة القيادة في الروبوت، وكذلك عانينا من مشكلة تحقيق توازن الجسم، وحجم الذراعين والساقين، كان عملاً شاقًا». يُذكرأن المطورين قاموا ببناء الروبوت العملاق في أحد مخازن الشركة الكبيرة، ويقومون بإزالة رأسه كلما أرادوا إخراجه لأنه أكثرارتفاعًا من باب المخزن، وفق ما نقل موقع «يو بي آي» الإلكتروني.