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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة هواوي مقطع فيديو تشويقي تكشف فيه عن موعد الإعلان الرسمي عن ساعتها الذكية WATCH GT 2 التي تأتي في 19 من سبتمبر برقاقة KIRIN A1.
تنطلق ساعة Watch GT 2 الذكية في 19 من سبتمبر برقاقة معالج Kirin A1 التي قدمت من الشركة في سماعة FreeBuds 3، أيضاً من المقرر أن تتميز ساعة Watch GT 2 الذكية بإطارات أنحف، كما يتميز تصميم الساعة الذكية بشكل عام بحجم أنحف.
أيضاً تضم ساعة Watch GT 2 شاشة أكبر وفقاً للتسريبات المصورة، كما تأتي الساعة الذكية بقدرة بطارية 445 mAh، مع تقنية GPS مدمجة، كما تأتي بميكروفون ومكبر صوتي مدمج في الساعة الذكية، لذا من المتوقع أن تدعم الساعة إجراء المكالمات الصوتية.
كما تدعم ساعة Watch GT 2 الإتصال عن طريق البلوتوث، إلا أن التسريبات لم تؤكد على دعم الساعة لشبكات LTE حتى الآن، أيضاً تضم الساعة الذكية ميزة مستشعر بصري لرصد معدل ضربات القلب وهي إحدى المميزات التي جاءت في الإصدار الحالي من الساعة الذكية.
يذكر أن الستريبات قد أكدت على أن هواوي تقدم إصدار هذا العام من ساعة Watch GT 2 بنموذجين هما Sport وClassic، كما تقدم نموذج مميز بسوارة جلدية.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: إعلان تشويقي من هواوي تؤكد فيه على موعد إطلاق WATCH GT 2 في 19 من سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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