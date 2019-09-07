سامسونج نجحت في بيع 2 مليون هاتف 5G، وتتوقع بيع أكثر من 4 ملايين بحلول نهاية هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - على مدار الأشهر القليلة الماضية، بدأت تكنولوجيا 5G تحقق بعض الإنجازات، فقد وصلت إلى أول مليون مستخدم لتكنولوجيا 5G في كوريا الجنوبية، وأول مليون عميل لدى شركة إتصالات واحدة. واليوم، في معرض IFA 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين، أضافت شركة سامسونج بعض الأرقام الجديدة المثيرة للإعجاب إلى القائمة، وهي الأرقام التي تشير إلى أنها باعت بالفعل 2 مليون هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، وتقول أنها تتوقع أن يتجاوز هذا العدد 4 ملايين وحدة بحلول نهاية هذا العام.

تم الإعلان عن هذه الأرقام من قبل رئيس إستراتيجية التكنولوجيا في شركة سامسونج، السيد JuneHee Lee، والذي صرح بالقول : ” اليوم، يمكن لأكثر من مليوني مستهلك في جميع أنحاء العالم إستخدام شبكات الجيل الخامس 5G بإستخدام هواتف سامسونج المتوافقة مع هذه الشبكة، ونتوقع أن يزيد هذا العدد بأكثر من الضعف بحلول نهاية هذا العام “.

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من المؤكد أن تشكيلة سامسونج من هواتف 5G هي الأكثر تنوعًا مقارنة بأي شركة أخرى مُصنعة للهواتف الذكية، فهي تشمل الآن Galaxy S10 5G و Galaxy Fold 5G و Galaxy Note 10 5G و Galaxy Note 10+ 5G و Galaxy A90 5G بأسعار تتراوح بين أقل من 850$ إلى أكثر من 2000$. إلى غاية الإعلان عن Galaxy A90 5G في الأسبوع الماضي، كانت جميع هواتف 5G من شركة سامسونج تستهدف المستهلكين الذين يستطيعون تحمل تكلفة الهواتف الراقية.

عمومًا، نتوقع أن يشهد عدد مستخدمي 5G نموًا كبيرًا جدًا في العام المقبل عندما سيتم إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G في المزيد من البلدان، وإطلاق الكثير من هواتف 5G المتوسطة التكلفة والإقتصادية من مختلف الشركات المصنعة للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.