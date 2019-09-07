هواتف Google Pixel 4 ستأتي مع التقريب ×8، ومع 6GB من الرام، ووضع Motion Mode

فاطمة أيت طالب - دبي - جميع التسريبات والشائعات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية لمحت إلى أن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL اللذان سيصلان على الأرجح في الشهر المقبل سيأتيان مع كاميرتين في الواجهة الخلفية، واحدة عادية بدقة 12 ميغابكسل وأخرى مُقربة بدقة 16 ميغابكسل. وإذا كان التقرير الذي حصلنا عليه اليوم صادقًا، فسوف نرى هذين الهاتفين يأتيان مع ميزة جديدة في الكاميرا تُدعى ” Motion Mode “.

سيتيح لك الوضع ” Motion Mode ” إلتقاط اللقطات الرياضية والمتحركة مع ” عناصر متحركة في المقدمة والخلفية المضببة “. بالإضافة إلى ذلك، سيأتي الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL أيضًا مع نسخة مُحسنة من ميزة Night Sight مع تحسينات متعلقة بالسرعة.

Advertisements

يذكر التقرير كذلك أن شركة جوجل ستفتخر بقدرة الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL على إلتقاط الصور للسماء المرصعة بالنجوم. هذا ليس كل شيء، فقد تم تسريب صورة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تقول أن الهاتف Google Pixel 4 سيوفر تقريب يصل إلى ×8 والذي قد يكون مزيجًا من التقريب البصري وميزة Super Res Zoom من شركة جوجل.

تم تسريب صورة أخرى تؤكد أن الهاتف Google Pixel 4 سيأتي مع 6GB من الذاكرة العشوائية مع العلم بأن هواتف Google Pixel 3 الحالية تأتي مع 4GB فقط من الذاكرة العشوائية. وبالتالي، فمن الرائع أن نرى شركة جوجل تقرر أخيرًا ترقية حجم الذاكرة العشوائية في هواتفها الرائدة الجديدة إلى 6GB. يبقى الآن أن نرى ما إذا كان لدى شركة جوجل أيضًا طرازات أخرى من هواتف Google Pixel 4 القادمة مع 8GB من الذاكرة العشوائية.