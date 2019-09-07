ويندوز 10 يعمل على أكثر من نصف أجهزة الحاسب في العالم

استطاعت شركة مايكروسوفت جعل ويندوز 10 – نظامها التشغيلي الأحدث للحواسب – يعمل على غالبية أجهزة الحاسب في العالم، مع استمرار الحصة السوقية لنظام ويندوز 7 في التقلص، وتحاول مايكروسوفت بشكل مستمر إقناع مستخدميها بالانتقال قبل انتهاء فترة الدعم الموسع في شهر يناير.

ووفقًا لأحدث المعلومات المتعلقة بالحصة السوقية من منصة (Net Applications)، فقد تجاوز نظام ويندوز 10 عتبة 50 في المئة خلال شهر أغسطس، ووصل الآن إلى 50.99 في المئة، وهي أعلى نقطة لنظام تشغيل مايكروسوفت على الإطلاق.

ووفقًا لمنصة (Net Applications)، فقد ارتفعت حصة ويندوز 10 السوقية بنحو 20 نقطة منذ شهر أكتوبر 2017، بينما تقول منصة (StatCounter): إن ويندوز 10 قد تجاوز عتبة 50 في المئة خلال شهر سبتمبر 2018.

ويأتي هذا الارتفاع على حساب أنظمة تشغيل ويندوز الأقدم، والتي تعمل مايكروسوفت بنشاط على التخلص منها بشكل تدريجي.

وأنهى ويندوز 7 – النظام المفضل من قبل عدد من محبي ويندوز – الدعم الأساسي في عام 2015، ومن المقرر أن تنهي مايكروسوفت الدعم الموسع لنظام التشغيل ويندوز 7 في شهر يناير 2020، عندما تتوقف الشركة عن توفير تحديثات برامج أو أمان جديدة، وستنهي الدعم التقني.

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ومن المفترض أن يساعد هذا الأمر المستخدمين في التخلي عن المنصة ببطء، ووصلت الحصة السوقية لويندوز 7 إلى 30.34 في المئة خلال شهر أغسطس، بانخفاض عن 43.82 في المئة منذ عامين، وذلك وفقًا لبيانات منصة (Net Applications).

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ووصلت الحصة السوقية لنظام التشغيل ويندوز 8.1 إلى أقل من ذلك، حيث بلغت 4.21 في المئة خلال شهر أغسطس، بينما وصلت حصة نظام التشغيل ويندوز إكس بي إلى 1.57 في المئة.

وتثبت هذه البيانات أن هناك مجموعة صغيرة نسبيًا فقط من الأجهزة ما تزال تعمل بواسطة أنظمة تشغيل ويندوز القديمة غير المدعومة، بينما يبلغ إجمال عدد مستخدمي أنظمة تشغيل ماكنتوش من آبل أكثر قليلاً من 8 في المئة بعد دمج جميع إصدارات نظام التشغيل.

وتحصل منصة (Net Applications) على معلومات الجهاز من المتصفحات، وتدعي أنها أكثر دقة من الاستطلاعات أو أشرطة الأدوات.

وكانت مايكروسوفت قد وضعت في البداية هدفًا يتمثل في تشغيل ويندوز 10 على مليار جهاز حاسب، وهناك حاليًا 800 مليون جهاز حاسب تعمل بواسطة نظام ويندوز 10.

وبدأت مايكروسوفت في الإشارة إلى استخدام ويندوز من حيث المستخدمين الشهريين، وهو مقياس يستخدمه موفرو التطبيقات والخدمات.

وتتبنى عملاقة البرمجيات عدة أساليب من أجل تشجيع المستخدمين على الابتعاد عن ويندوز 7 وأنظمة التشغيل الأقدم الأخرى، بما في ذلك استخدام رسائل التذكير المنبثقة على أجهزة ويندوز 7 لتشجيع المستخدمين على الانتقال مع اقتراب الموعد النهائي في شهر يناير 2020.