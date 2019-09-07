شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسعى لدمج قارئ بصمة الإصبع فى شاشة هواتف أيفون 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل تعمل على تطوير مستشعر جديد يسمح بدمج بصمة الإصبع فى شاشة هواتف ايفون المقبلة، بحيث يتم طرحه بداية من عام 2020.

وبحسب ما نشرته وكالة بلومبيرج الإخبارية، فأوضحت مصادر مقربة من أبل أن الشركة تعمل على تقنية جديدة لبصمة الإصبع فى هواتفها المقبلة، والتى تتعلق بتضمين قارئ البصمة فى الشاشة، إذ سبق وأن استغنت عن مستشعر البصمة فى نسخها السابقة واكتفت بالاعتماد على تقنيتها للتعرف على الوجه Face ID.

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وبحسب التقرير، فإن الشركة تقوم حاليا باختبارهذه التقنية على المستوى الداخلى وكذلك عند مزوديها الخارجيين، حيث من المتوقع أن تصل مع هواتف أيفون فى 2020، أو قد يمتد تطبيقها الفعلى حتى عام 2021، إلا أنه فى ظل انتشار تقنية مستشعر البصمة المدمج فى الشاشة فى هواتف الأندرويد للشركات المنافسة قد تقوم أبل بالإسراع فى إطلاق التنقية مع أى من أجهزة القادمة فى العام المقبل.

وأشارت بعض التقارير إلى أن أبل قامت بتجارب ناجحة على تضمين المستشعر مع الآيفون، لكن الشركة لم تقم بعد بعملية إنتاج موسعة من هذه الفئة، حيث أكدوا على ما سبق بأنه قد يكون جاهزاً فى عام 2020.