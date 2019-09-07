تكنولوجيا: توقعات بإطلاق هاتف Huawei Mate X الشهر المقبل بمعالج Kirin 990

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تصريحات Richard Yu من هواوي خلال فعاليات مؤتمر IFA للعام 2019، أشار إلى أن هاتف Mate X قد ينطلق رسمياً إلى الأسواق الشهر المقبل.

أطلقت العملاق الكوري سامسونج هاتفها القابل للطي للأسواق من جديد مؤخراً، بعد أن تم إعادة تصميم الوحدات وأجرت سامسونج بعض التعديلات في التصميم لتقدم تصميم أقوى في الإصدارات الجديدة، حيث يتوفر الهاتف في السوق الكوري في البداية ومن ثم ينطلق لأسواق أخرى لاحقاً، والآن يترقب المستخدمين إصدار هواوي Mate X الذي أشارت تفاصيل جديدة إلى أن موعد إطلاق هذا الإصدار إلى الأسواق في أكتوبر القادم، أو بداية شهر نوفمبر كحد أقصى.

ولقد كان الموعد الأول لإطلاق هاتف Mate X خلال شهر أغسطس الماضي، إلا أن شركة هواوي أعلنت تأجيل إطلاق الهاتف دون أن تكشف عن أسباب واضحة للتأجيل، إلا أن بعض التوقعات قد أشارت إلى إجراء إختبارات على الوحدات قبل الإطلاق النهائي للتأكد من كفاءة تصميم الهاتف.

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ولقد أشارت بعض التسريبات أيضاً إلى أن شركة هواوي تدعم هاتف Mate X بمعالجها الجديد Kirin 990، لذا قد يكون هذا السبب الرئيسي لتأخير إطلاق الهاتف إلى الأسواق، أيضاً من المقرر أن تقدم الشركة نموذجين من الهاتف، على أن يدعم أحدهما الإتصال بتقنية شبكات الجيل الخامس، ويأتي النموذج الأخر برقاقة معالج Kirin 980.

أيضاً من المتوقع أن يتوفر في البداية النموذج الذي يضم معالج Kirin 980 والذي سيأتي بمستوى تسعير أقل من النموذج الأعلى الذي يأتي برقاقة معالج Kirin 990، ومن المتوقع أن تواجه هواوي تحدي كبير في مبيعات الهاتف الذي ينطلق دون متجر بلاي وتطبيقات وخدمات جوجل.

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