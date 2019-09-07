تكنولوجيا: هواوي تطلق هواتف Mate 30 وMate X دون متجر بلاي وتطبيقات جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد مصدر جديد اليوم على أن هواوي في طريقها لإطلاق هواتف Mate 30 وMate X دون أن تشمل هذه الإصدارات على تطبيقات جوجل ومتجر جوجل بلاي.

تعود أحدث التسريبات التي نشرت عبر Nikkei Asian لتؤكد على خطط هواوي القادمة لإصدارات الشركة من الهواتف الرائدة من سلسلة Mate 30 وهاتفها القابل للطي Mate X التي تنطلق دون المميزات الرئيسية لنظام تشغيل الأندوريد من جوجل بلاي و تطبيقات جوجل الهامةأو خدمات عملاق البحث.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل الجديدة أن تنطلق هواتف Mate 30 وMate X دون تطبيقات جوجل التي تأتي مثبته مسبقاً على هواتف الأندوريد غالباً من اليوتيوب، متصفح كروم، خرائط جوجل، وهو ما سيترتب عليه ظهور عقبة كبيرة في مبيعات هذه الإصدارات الجديدة في الأسواق العالمية.

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من جانب أخر تعمل هواتف Mate 30 و Mate 30 Pro وأيضاً Mate X بنظام تشغيل الأندوريد عن طريق مصدر جوجل المفتوح، لذا لن يحظى مستخدمي الهواتف بتجربة متكاملة لنظام تشغيل الأندوريد أو تحديثات للنظام.

يذكر أن فترة السماح التي قدمت من جوجل لشركة هواوي لفترة 3 شهور إنتهت قبل موعد الإعلان الرسمي عن إصدارات هواوي الرائدة Mate 30 و Mate 30 Pro وأيضاً Mate X، لذا تتجه الأنظار خلال الفترة القادمة إلى العملاق الصيني في ترقب لمستقبل إصدارات الشركة من الهواتف الذكية ومدى تأثر مبيعات الشركة بالحظر الذي فرض على الشركة من الإدارة الأمريكية.

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