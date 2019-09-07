تكنولوجيا: Realme تستعد لإطلاق هاتف يأتي بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنضم شركة Realme قريباً إلى الشركات المطورة للهواتف الذكية المميزة بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، حيث أكدت أحدث التسريبات على خطط الشركة لإطلاق هذا الإصدار قريباً.

جاءت بعض الإصدارت الحالية من الهواتف الذكية بمعدل 90Hz في الشاشة لتكون نقطة تسويق هامة للهواتف الذكية، حيث شهدنا هذه الميزة في كلاً من هواتف OnePlus 7 Pro وnubia Red Magic 3 وأيضاً Red Magic 3S، واليوم أكدت تسريبات مصورة على أن Realme أيضاً في طريقها لإطلاق أول إصدار لها بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة.

وتنطلق خلال الفترة القادمة إصدارات جديدة من الهواتف الذكية التي تأتي بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة، ويأتي من بين هذه الإصدارات هاتف جوجل Pixel 4، وهواتف OnePlus 7T/7T Pro وأيضاً إصدار جديد من هواتف OPPo، كما تستعد Realme أيضاً لإطلاق إصداراها الخاص من هذه الفئة.

ولقد أكد Wang Derek مدير الإنتاج في شركة Realme في منشور رصد مؤخراً على Weibo، أن الشركة تقدم إصدارها الخاص من الهواتف التي تدعم معدل تحديث 90Hz قريباً، كما أكد على أن الهاتف سيكون بمستوى تسعير أقل من OnePlus 7.

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وتشير التسريبات إلى أن الإصدار الجديد سيعرف بهاتف Realme XT Pro، حيث يأتي بشاشة AMOLED بمعدل 6.4 إنش وجودة عرض FHD بلس، بنتوء القطرة في الشاشة.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف XT Pro سيضم رقاقة معالج Snapdragon 730، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يضم كاميرة سيلفي 32 ميجا بيكسل.

ويتميز هاتف XT Pro بكاميرة خلفية رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل macro، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما تشير التوقعات إلى دعم الهاتف لتقنية NFC، ومستشعر للبصمة في الشاشة، مع بطارية بقدرة 4000 mAh وشاحن 30W بتقنية الشحن السريع.

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