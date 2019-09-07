لأول مرة على الإطلاق، آبل ستقوم ببث مؤتمرها المقبل مباشرة على اليوتيوب

فاطمة أيت طالب - دبي -

عندما تستضيف شركة آبل حدثًا، فإنها عادة ما تسمح للجميع بمشاهدته مباشرة عبر شبكة الإنترنت. ومع ذلك، في الماضي، قامت الشركة بجعل البث المباشر حصريًا للمنصات الخاصة بها بحيث يمكن للمستخدمين مشاهدة تلك الأحداث مباشرة إما على أجهزة iOS أو أجهزة Mac بإستخدام المتصفح Safari. قامت شركة آبل منذ ذلك الحين بتوسيع نطاق توفرها ببطء إلى حد أصبح فيه بإمكان الجميع مشاهدة حدث العام الماضي مباشرة على شبكة تويتر.

هذا العام، يبدو أن شركة آبل ستحاول توسيع الخيارات المتاحة للجمهور قدر الإمكان، ولأول مرة على الإطلاق، ستتيح شركة آبل للجمهور مشاهدة مؤتمرها الصحفي المقرر عقده في الأسبوع المقبل والذي سيتم فيه الكشف عن هواتف iPhone مباشرة على اليوتيوب. هذا الأمر يزيل جميع القيود التي كانت موجودة في السابق، مما يسمح لأي شخص بمشاهدة مؤتمر آبل على أي جهاز وعلى أي منصة.

من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق ثلاثة هواتف iPhone جديدة هذا العام، تمامًا كما حدث في العام الماضي. سيكون هناك خلف لكل من iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max. وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فسوف تحتفظ جميع هذه الهواتف الثلاثة بنفس تصميم العام الماضي وبنفس الأحجام بإستثناء أنها ستحصل على كاميرا إضافية في الخلف.

لسوء الحظ، لن يتم دعم شبكات الجيل الخامس 5G في هواتف iPhone حتى العام المقبل. عمومًا، إذا كنتم تريدون مشاهدة البث المباشر في اليوم 10 سبتمبر، فبإمكانكم حفظ هذه الصفحة لديكم والتحقق من الفيديو أعلاه.