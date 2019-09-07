Huawei Mate 30 و Huawei Mate X ستأتي من دون Play Store وتطبيقات جوجل الأخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، ظهر تقرير لمح إلى أن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series القادمة ستصل إلى السوق من دون تطبيقات وخدمات جوجل، واليوم يؤكد مصدر جديد هذا الأمر، مضيفًا جهاز آخر إلى القائمة للآسف.

ووفقا لوكالة الأنباء Nikkei Asian Review، فقد أوضحت أن شركة Huawei لن تتمكن من شحن Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro و Huawei Mate X مع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل. هذا يعني عدم وجود متجر Google Play Store و Google Chrome و Gmail و Youtube و Google Maps وما إلى ذلك من تطبيقات جوجل الأخرى. من المؤكد أن فقدان متجر Google Play Store هو أكبر ضربة، إلى جانب حزمة Google Play Services التي تعتمد عليها العديد من تطبيقات الطرف الثالث لكي تعمل على نحو صحيح.

ستظل الهواتف Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro و Huawei Mate X تعمل بنظام الأندرويد، ولكن النسخة المفتوحة المصدر فقط من الأندرويد، وليست النسخة التي حظيت بمباركة جوجل والتي إعتدنا جميعًا إستخدامها في هواتف Huawei خلال السنوات القليلة الماضية.

تسمح وزارة التجارة الأمريكية للشركات المحلية بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص لمواصلة تعاملاتها التجارية مع شركة Huawei، وقامت أكثر من 130 شركة بذلك بالفعل. ومع ذلك، يبدو أن شركة جوجل ليست بينهم مما يُفسر عدم ترخيص هذه الأخيرة لإستخدام حزمة Google Play Services في هواتف Huawei الرائدة القادمة.

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لا يعتقد المحللون بأن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series ستنجح بدون تطبيقات وخدمات جوجل المألوفة، بما في ذلك Google Play Store و Google Maps و Youtube وغيرها من الخدمات الأخرى مع العلم بأن هناك العديد من التطبيقات غير التابعة لشركة جوجل والتي تعتمد على حزمة Google Play Services. تخسر شركة Huawei بالفعل بعضًا من حصتها السوقية في أوروبا حيث إنخفضت من 24.9% إلى 19.3% في الربع الثاني من هذا العام.

تريد شركة Huawei مواصلة إستخدام نظام الأندرويد في هواتفها الذكية حيث صرح نائب الرئيس ورئيس مجلس إدارة الشركة، السيد Vincent Pang بالقول : ” ستواصل هواتفنا الذكية الجديدة الإعتماد على الأندرويد. نريد الحفاظ على معيار واحد ومنظومة واحدة وتكنولوجيا واحدة “.

ستواصل شركة Huawei تطوير نظام HarmonyOS الخاص بها، وسوف تنتقل إليه في حالة إذا تم منعها من إستخدام نظام الأندرويد وبقية الخدمات التابعة لشركة جوجل. ومع ذلك، فنظام HarmonyOS الجديد ليس جاهزًا كليًا في الوقت الراهن، فقد قال السيد Vincent Pang في الأسبوع الماضي أنه من غير المحتمل أن تقوم شركة Huawei بإطلاق هاتف ذكي مزود بنظام HarmonyOS هذا العام. أول جهاز من الشركة الصينية مدعوم بنظام HarmonyOS الجديد هو التلفاز الذكي Honor Vision TV الذي تم الإعلان عنه قبل ثلاثة أسابيع.