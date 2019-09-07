الهاتف Huawei Mate X سيصدر في الشهر المقبل، مع نسخة تضم HiSilicon Kirin 990

فاطمة أيت طالب - دبي - الآن وقد أعادت شركة سامسونج إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold، والذي يتم بيعه حاليًا في كوريا الجنوبية على آمل أن يصل إلى الأسواق الأخرى في وقت لاحق من هذا الشهر، فربما أنت تتساءل عما تعتزم شركة Huawei فعله بشأن هاتفها القابل للطي Huawei Mate X.

لحسن الحظ، كشف لنا الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu عن بعض التفاصيل حول ذلك في معرض IFA 2019 المُنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين. ووفقا له، فقد يتم إطلاق الهاتف Huawei Mate X في أوائل الشهر المقبل على ما يبدو، وفي شهر نوفمبر على أبعد تقدير.

أرادت شركة Huawei أن تبدأ ببيع الهاتف Huawei Mate X في شهر أغسطس الماضي، ولكنها أجلت عملية الإطلاق مرة أخرى، لأسباب لم يتم وصفها. ومن المثير للإهتمام أن نجد بأن التقارير السابقة التي تحدثت عن وصول الهاتف Huawei Mate X مع المعالج HiSilicon Kirin 90 صحيحة.

Advertisements

قد تقرر شركة Huawei بيع طرازين منفصلين من الهاتف Huawei Mate X، أحدهما يضم المعالج HiSilicon Kirin 980، والأخر يضم المعالج HiSilicon Kirin 990 الذي أعلنت عنه شركة Huawei يوم أمس. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيكون هناك المزيد من الإختلافات بين الإثنين.

أول طراز سيكون متوفرًا للشراء هو الطراز القديم. نحن نفترض بأن هذا الطراز سيكون أرخص من الطراز الأخر المزود بالمعالج HiSilicon Kirin 990، ولكن هذه مجرد تكهنات من جانبنا. قال السيد Richard Yu أن تصنيع الهاتف Huawei Mate X بأعداد ضخمة يطرح بعض التحديات، بغض النظر عن مدى تكلفة المكونات نفسها.