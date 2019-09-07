تكنولوجيا: جوجل تقدم هاتف Pixel 4 بميزة تكبير حتى 8 مرات مع تحسينات في التصوير الليلي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لإطلاق هواتف Pixel 4 الشهر المقبل، ومن جديد يظهر الهاتف في أحدث التسريبات المصورة الحية التي تؤكد على ميزة تكبير بصري حتى 8 مرات، مع نمط Motion جديد.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Pixel 4 ينطلق هذا العام بكاميرة خلفية مزدوجة، بمسنشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 16 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، وقد كشفت التسريبات المصورة الجديدة عن نمط جديد يقدم من جوجل في الكاميرة يعرف بنمط “Motion Mode”.

وتشير التوقعات إلى أن نمط”Motion Mode” سيدعم تصوير الموضوع المتحرك في الأحداث الرياضية أو تصوير الأكشن بكفاءة، حيث يعمل هذا النمط على التركيز على موضوع التصوير وتحويل الخلفية إلى مشهد ضبابي أيضاً.

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ومن المقرر أيضاً أن ينطلق هاتف Pixel 4 بتحسينات في التصوير الليلي Night Sight، مع تحسينات في سرعة الآداء، من جانب أخر جاءت تسريبات على Weibo تؤكد على دعم إصدار هذا العام بميزة التكبير البصري حتى 8 مرات، والذي يجمع بين التكبير البصري وتقنية جوجل Super Res Zoom.

أيضاً من بين المواصفات التي تم تأكيدها في التسريبات الأخيرة ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، أي ترقية جديدة عن الإصدار الحالي الذي يقدم ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام فقط، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف على تقنية جوجل في إصدارات هذا العام من هواتف Pixel 4.

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