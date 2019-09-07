كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تعرّف على أضخم روبوت بشري

صنع فريق من المطورين في شركة يابانية أضخم رجل آلي في العالم يبلغ طوله أكثر من ثمانية أمتار، محققين بذلك رقماً قياسياً عالمياً دخلوا بفضله سجل غينيس للأرقام القياسية.

ويتميز الروبوت مونونوفو، الذي تم تصنيعه من قبل شركة ساكاكيبارا كيكاي اليابانية، بطول ساقيه الذي بلغ 4.2 متر. واستغرق بناء الروبوت العملاق زهاء ست سنوات، وتم تصميمه على غرار أبطال الأنيمي.

وبحسب ماساكي ناغومو، أحد مطوري الروبوت، فإن فريق العمل عانى من العديد من الصعوبات أثناء بناء الروبوت العملاق أهمها الحجم الكبير الذي احتاج إلى الكثير من الجهد والوقت.

وأضاف ناغومو: “أمضينا الكثير من الوقت في بناء قمرة القيادة في الروبوت، وكذلك عانينا من مشكلة تحقيق توازن الجسم، وحجم الذراعين والساقين، كان عملاً شاقاً”.

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يُذكر بأن المطورين قاموا ببناء الروبوت العملاق في أحد مخازن الشركة الكبيرة، ويقومون بإزالة رأسه كلما أرادوا إخراجه لأنه أكثر ارتفاعاً من باب المخزن، وفق ما نقل موقع “يو بي آي” الإلكتروني.