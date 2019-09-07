كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| هواوي تكشف النقاب عن “كيرين 990” أحدث شريحة اتصالات

قبيل إعلانها عن أحدث هواتفها الذكية، كشفت شركة هواوي الصينية اليوم الجمعة 6 سبتمبر/أيلول، ضمن فعاليات معرض برلين IFA 2019 عن شريحة اتصالات عرفت بـ”كيرين 990″، من إنتاج شركة HiSilicon المملوكة لشركة هواوي العالمية.

ومن المقرر أن تكون هذه الشريحة قلب سلسلة هواتف Mate 30 المتوقع إطلاقها في ميونيخ بألمانيا بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول، وسلسلة P40 المقرر إطلاقها في وقت لاحق.

ويحتوي معالج كيرين على أكثر من 10 مليارات ترانزستور في حجم الأظفر، ويتوقع أن تضمن هذه الشريحة لهاتف “ميت إكس” سرعة خارقة. وتدعم هذه الشريحة تقنيات الجيل الخامس للاتصالات “5G” بحسب موقع يورو نيوز.

وتقول الشركة المصنعة إن كيرين 990 تتفوق على غيرها من الشرائح المنافسة من حيث الأداء وحفظ الطاقة، إضافة إلى قدراتها الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور وتسجيل الفيديو .

ولكن مع اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، من غير الواضح ما إذا كان يمكن لجهاز Mate 30 استخدام نظام التشغيل أندرويد.

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وتمنع العقوبات الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا إلى هواوي دون موافقة الحكومة.

ويستقطب المعرض السنوي للإلكترونيات الاستهلاكية IFA، الذي فتح أبوابه اليوم الجمعة أكثر من 240000 زائر في كل عام، ومن المقرر أن يستمر حتى تاريخ 11 سبتمبر/أيلول.