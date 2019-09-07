تكنولوجيا: إصدارات Garmin الجديدة من الساعات الذكية تأتي بمميزات أكثر للياقة البدنية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Garmin الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية التي تضم كلاً من ساعة Venu، وVivoactive 4، وأيضاً Vivomove 2019، والتي تنطلق بتصميم جديد ومميزات أكثر لدعم المستخدمين في أنشطة اللياقة البدنية المختلفة.

كشفت Garmin عن جيل جديد من الساعات الذكية خلال فعاليات IFA التي تقام في برلين، حيث تأتي الإصدارات الجديدة بدعم تقنية GPS في 8 نماذج من الساعات الذكية، يأتي من بينهم اثنان من خط إنتاج جديد لشركة Garmin.

ساعة Garmin Venu

تقدم Garmin ساعة Venu الجديدة بشاشة AMOLED بحجم 1.2 إنش، والتي تدعم أوجه حية للساعة الذكية، حيث تستخدم الشركة شاشات AMOLED للمرة الأولى في إصدارات الشركة، والتي ستأتي بإستهلاك أكبر للبطارية حيث تشير الشركة إلى أن عمر الشحن يصل إلى 5 أيام في كل مرة من الشحن.

وتؤكد شركة Garmin على أن ساعة Venu تقدم نسبة سطوع تصل إلى 1000 nits، كما تدعم ساعة Venu الذكية عرض إشعارات الهواتف الذكية، وتقنية الدفع Garmin Pay، وأيضاً تخزين الموسيقى من Spotify، وAmazon Music وخدمات أخرى.

أيضاً تأتي ساعة Venu بتقنية GPS مدمجة، مع ميزة مستشعر بصري لرصد معدل ضربات القلب، مع مقياس لمستوى الأكسجين في الدم، كما تأتي الساعة الذكية هذا العام بميزة تتبع التنفس أثناء النوم، كما يدعم تتبع وقياس مستوى الماء في الجسم.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Garmin Venu الجديدة بسعر 400 دولار تقريباً بأربعة من الإختيارات في الألوان إختيارين هم الأسود مع الذهبي، الذهبي الوردي، الرملي الفاتح، إلى جانب الأزرق مع الفضي.

ساعتي Garmin Vivoactive 4 و Vivoactive 4S

تقدم Garmin ساعتي Vivoactive 4 و Vivoactive 4S بتحسينات عن الإصدارات السابقة، حيث يأتي كلا الإصدارين بسعة تخزين للموسيقى، حيث تدعم الساعات خدمة Spotify، و Amazon Music إلى جانب خدمات أخرى لبث وتشيغل الموسيقى.

كما تأتي ساعات Vivoactive 4 أيضاً بشاشات AMOLED، كما تتميز الساعة الذكية برسوم متحركة للياقة البدنية، مع إخطارات ذكية، ومستشعرات للتنفس ورصد معدل ضربات القلب، كما تأتي الساعة أيضاً بميزة قياس مستوى الأكسجين في الدم، كما تأتي بعمر شحن أطول نظراً لإنخفاض دقة العرض في الشاشة.

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ويمكن لساعة Vivoactive 4 أن تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 8 أيام في نمط الساعة الذكية و 6 ساعات من تشغيل الموسيقى، GPS، بينما تأتي ساعة بعمر شحن يصل إلى 7 أيام أو 5 ساعات من تشغيل الموسيقى وتقنية GPS، ومن المقرر أن تتوفر ساعات Vivoactive 4 بسعر يبدأ من 350 دولار.

سلسلة ساعات Garmin Legacy Hero

تأتي الإصدارات الجديدة من الساعات بنموذجين بثيم Captain America وCaptain Marvel، وتدعم الإصدارات تقنية GPS، ويتميز نموذج Captain Marvel بحجم 40مم، بتصميم من الجلد والسيليكون، بينما يأتي نموذج Captain America بحجم 45مم، بتصميم جلدي في الأربطة، وتضم الساعات وجوه برسوم متحركة بنفس ثيم الساعة الذكية، على أن تنطلق الساعات بسعر 400 دولار تقريباً خلال شهر سبتمبر الجاري.

ساعات Garmin Vivomove 2019

تقدم Garmin إصدارات هذا العام من سلسلة ساعات Vivomove باثنان من الشاشات المحجوبة، بينما تأتي الإصدارات الأقل تكلفة Vivomove 3 و Vivomove 3S بشاشة واحدة.

كما تأتي إصدارات Vivomove 2019 بمميزات جديدة، منها مستشعر لقياس نسبة الأكسجين في الدم، تقنية الدفع Garmin Pay، وميزة الإتصال ب GPS، مع بطارية تصل إلى عمر شحن 5 أيام، كما تضم Vivomove 2019 عدد 16 شكل في إصدارات هذا العام.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Vivomove Luxe بحجم42 مم بسعر 500 دولار تقريباً بسوارة من السيليكون، أو 600 دولار بسوارة Milanese، وساعة Vivomove Style بحجم 42 مم تتوفر بسعر 300 دولار تقريباً، وأيضاً ساعة Vivomove 3S بحجم 39 مم، وVivomove 3 بحجم 44مم بسعر 250 دولار.

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