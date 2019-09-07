Netflix تعتزم إجراء تغيير كبير على جدول نشر المسلسلات والبرامج قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الغالب، كان يتم إصدار الكثير من العروض على أساس أسبوعي. هذا يعني أنه إذا كنت ترغب في مشاهدة الحلقة التالية، فيجب عليك الإنتظار حتى الأسبوع المقبل للقيام بذلك. ومع ذلك، فقد قررت شركة Netflix تغيير ذلك نوعًا ما عندما قامت بإصدار جميع حلقات الموسم بالكامل دفعة واحدة، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة المسلسلات بشراهة حتى يتم الإنتهاء من مشاهدة جميع حلقات الموسم.

ومع ذلك، يبدو أن أيام مشاهدة المواسم كاملة دفعة واحدة على Netflix ستنتهي. هذا وفقًا لتقرير جديد صدر مؤخرًا والذي إكتشف بأن The Great British Baking Show، سيكون أول عرض من Netflix سيتم إصدار حلقاته أسبوعيًا.

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لسنا متأكدين مما إذا كان هذا ينطبق فقط على هذا العرض لكي تدفع شركة Netflix الناس للحديث عنه لمدة أسابيع وشهور، أو ما إذا كانت شركة Netflix ترغب فعلاً في إجراء بعض التغييرات على طريقة نشرها للمسلسلات والبرامج التلفزيونية على منصتها. يجب أن نشير إلى أن +Disney ستُصدر أيضًا عروضًا أسبوعية، لذلك إذا كانت Netflix ستقوم بهذا التغيير، فلن تكون وحدها التي ستقوم بذلك.

هذه ليست فكرة سيئة لأنها تبقي العملاء مشتركين لمدة أطول، على الرغم من أننا على يقين من أنه سيكون هناك الكثير ممن سيفتقدون القدرة على مشاهدة عروضهم المفضلة على Netflix دفعة واحدة.