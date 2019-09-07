ميزة Ambient Mode في Google Assistant ستحول أجهزة الأندرويد إلى شاشات ذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - تطورت مكبرات الصوت الذكية بسرعة إلى ما نعرفه الآن بالشاشات الذكية. هذه لا تزال عبارة عن مكبرات صوتية ذكية ولكنها حصلت على شاشة يمكن إستخدامها لمحادثات الفيديو ومشاهدة مقاطع الفيديو ومعرفة من هو في الباب الأمامي والمزيد. ومع ذلك، فإن أحد الجوانب السلبية لهذه الأجهزة هو أنك ستحتاج إلى شرائها.

إذا كنت لا تحب فكرة الحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال، فأنت محظوظ لأنه في معرض IFA 2019 المنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين IFA 2019، أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة ستصل إلى المساعد الرقمي Google Assistat والتي تُطلق عليها الشركة إسم ” Ambient Mode “. في الأساس، ما تفعله هذه الميزة هو أنها تأخذ جهاز الأندرويد الخاص بك مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، وتحويله إلى شاشة ذكية جاهزة للإستخدام.

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ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” ميزة Ambient Mode هي بمثابة واجهة جديدة تسهل عليك رؤية الإشعارات والتذكيرات وتشغيل قوائم التشغيل والتحكم في الأجهزة المنزلية على شاشة قفل جهازك. أثناء الإنتهاء، ستتحول شاشتك إلى إطار رقمي شخصي للصور مرتبط بحساب Google Photos الخاص بك لإضافة لمسة شخصية أخرى “.

لسوء الحظ، لن تكون هذه الميزة متاحة في جميع أجهزة الأندرويد حاليًا. ووفقا لشركة جوجل، فإن الأجهزة التي ستدعم ميزة Ambient Mode أثناء إطلاقها تشمل Lenovo Smart Tab M8 HD و Lenovo Yoga Smart Tab القادمين، والهاتفين Nokia 7.2 و Nokia 6.2 اللذان تم الإعلان عنهما حديثًا.