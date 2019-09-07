شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة "ويكيبيديا" للعمل بعد عطل مفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت من جديد منصة ويكيبيديا للعمل مرة أخرى، وذلك بعدما تعرضت موسوعة الإنترنت المجانية لعطل مفاجئ ولفترة وجيزة أثرعلى إمكانية الوصول إليها من مناطق مختلفة حول العالم، وفقا لموقع "داون ديتكتور" المتخصص في مراقبة مواقع الإنترنت.

وكان المستخدمون في أوروبا هم الأكثر تضررا، وتحديدا في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وفرنسا وبعض دول الشرق الأوسط، بحسب موقع سكاي نيوز، فيما أثر العطل على إمكانية الوصول لصفحات الموسوعة بنسخها المختلفة سواء على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو حتى الأجهزة المكتبية.

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ولا يظل السبب وراء العطل الكبير غيرمعروف، مع العلم إن الموسوعة تعرضت لعطل مماثل قبل عامين تقريبا، ومن الجدير بالذكرأن "ويكيبيديا" من أكبر مواقع الإنترنت حول العالم حيث تتوافر بـ 300 لغة مختلفة، وتتضمن 46 مليون مقال، ويزورها شهريا أكثر من 1.4 مليون جهاز وفقا لأرقام عام 2018.