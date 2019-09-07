مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة قد يشق طريقه لهواتف iPhone في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن تقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه Face ID تعمل على نحو جيد، فهناك بعض أوجه القصور في التقنية والتي تجعل العديد من مستخدمي iPhone يفتقدون لمستشعر بصمات الأصابع Touch ID. على سبيل المثال، لا تعمل تقنية Face ID إذا كنت ترتدي قناعًا، ولا يمكنها مساعدتك في بعض الأحيان، مثلا عندما ترتدي قناع التزلج. هذا على عكس مستشعر بصمات الأصابع Touch ID الذي يمتاز بالمزيد من المرونة.

ومع ذلك، هناك بعض الأنباء السارة لأولئك الذين يفتقدون تقنية Touch ID. إقترح تقرير جديد من وكالة الأنباء Bloomberg أن شركة آبل ستقوم بتضمين مستشعر بصمات الأصابع Touch ID في شاشات هواتف iPhone القادمة في العام المقبل على الرغم من أنها ستواصل إستخدام تقنية Face ID. ومع ذلك، أوضحت وكالة الأنباء Bloomberg أيضًا أن هناك إحتمال أن لا يحدث هذا التغيير حتى العام 2021، إعتمادًا على ما إذا كان سيكون بإمكان الشركة إنتاج هذه التقنية بأعداد ضخمة.

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إذا كنت تتذكر، فهذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها أن تقنية التعرف على بصمات الأصابع Touch ID المدمجة في الشاشة ستشق طريقها إلى iPhone. لقد سمعنا عن ذلك أيضًا في شهر مايو الماضي. وقد أوضح المحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo في وقت لاحق أن هذه التكنولوجيا لن تشق طريقها إلى iPhone حتى العام 2021 على الأرجح. يبدو أن هذا التقرير الجديد يقع بين الإثنين، لذلك يتعين علينا الإنتظار فقط لنرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.

في غضون ذلك، قامت العديد من الشركات الأخرى المصنعة للهواتف الذكية بتضمين مستشعرات بصمات الأصابع في شاشات هواتفها الذكية منذ فترة طويلة نسبيًا، لذلك لن تكون آبل بالتأكيد أول شركة تقوم بذلك.