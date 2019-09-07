كوالكوم تؤكد قدوم تكنولوجيا 5G للهواتف الذكية المتوسطة في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين شهدنا إنطلاق تكنولوجيا 5G في السوق هذا العام، إلى أن العام 2020 سيكون هو العام الذي ستتوسع فيه هذه التكنولوجيا. حاليًا، إذا كانت شبكات الجيل الخامس 5G متاحة في المدينة التي تقطن فيها، فإن عدد الأجهزة المتوافقة مع هذه الشبكة المتاحة في السوق اليوم محدودة جدًا وتأتي جميعها بأسعار مرتفعة. تتمثل إحدى الطرق التي ستعالج بها شركة كوالكوم هذه المشكلة في العام المقبل في الكشف عن معالجات جديدة ضمن السلسلتين Snapdragon 6 Series و Snapdragon 7 Series تضم مودمات 5G مدمجة.

سلسلة معالجات Snapdragon 8 Series يجري إستخدامها بالفعل في الدفعة الأولى من الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، وهي ستواصل ذلك في العام المقبل، ولكن ستعمل شركة كوالكوم على جلب تكنولوجيا 5G إلى الهواتف الذكية المتوسطة التكلفة في العام المقبل وعدم إبقاء هذه التقنية حكرًا على الهواتف الذكية الراقية فقط.

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الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية مثل Oppo و Realme و Redmi و Vivo و Xiaomi و Motorola و HMD Global Oy و LG ستقوم بتضمين معالجات كوالكوم القادمة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في هواتفها الذكية المتوسطة الجديدة التي ستصل في العام المقبل مع معالجات Snapdragon 7 Series الجديدة. سيتم تصنيع تلك المعالجات الجديدة بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر، ومن المتوقع أن تكون جاهزة تجاريًا في الربع الرابع من هذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الهواتف الذكية المدعومة بمعالجات Snapdragon 6 Series القادمة على جلب تكنولوجيا 5G إلى المزيد من المستهلكين حول العالم في النصف الثاني من العام 2020.

أوضحت كوالكوم أن توسيع محفظة 5G الخاصة بها سيؤدي إلى توفير الدعم لجميع المناطق الرئيسية في العالم وستقدم حلولاً لكل من شبكات 5G التي تعتمد على الطيف mmWave والطيف sub-6GHz. يجب أن نتوقع الحصول على المزيد من التفاصيل حول هذه المعالجات الجديدة في الأشهر المقبلة.