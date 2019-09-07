شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. إعادة بناء قاذفة قنابل الحرب العالمية باستخدام 22 ألف رسمة أصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عدد من المتطوعين في بريطانيا إعادة بناء قاذفة قنابل مقاتلة من طراز RAF Mosquito، والتى يمكن أن تعود للطيران فى أربع سنوات فقط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستخدم المشتروع 8 ملايين جنيه إسترليني لترميم الطائرة الخشبية الشهيرة، وذلك من خلال الاستناد إلى 22500 من المخططات الأصلية.



تصميم الطائرة 1

وكان إنتاج هذه الطائرة لأول مرة في عام 1941، والتى كانت من أسرع الطائرات التشغيلية في العالم في ذلك الوقت، حيث تم تصنيعها من إطار خشبي وجسم من الخشب الرقائقي ومدعوم بمحركين من رولز رويس ميرلين على الأجنحة.

ولعل تم بناءها بالخشب لأنه كان بمثابة موارد وفيرة، فقد كان من الصعب الحصول على الألمونيوم أثناء الحرب، مع ميزة إضافية تتمثل في أنه يمكن توظيف عمال مثل النجارين وصناع الخزائن ومصانع البيانو لبناء هذه الأدوات، لأن لديهم بالفعل الموارد اللازمة والمهارات.

Advertisements



تصميم الطائرة 2

وهناك بالفعل أربعة إصدارات أخرى مستعادة وتم الاحتفاظ بها من الطائرة، لكنها مملوكة لأشخاص في الولايات المتحدة وكندا.

وكانت آخر طائرة تطير من هذا الطراز فى بريطانيا قد تحطمت في عام 1996 بالقرب من مطار بارتون في مانشستر، مما أسفر عن مقتل الطيار والركاب.



الطائرة السابقة

تم بناء الطائرة في الأصل كطائرة مراقبة لكنها كانت سريعة ومتعددة الاستخدامات، حيث وصلت سرعتها إلى حوالي 400 ميل في الساعة (644 كم / ساعة)، وتم استخدامها فى القتال.