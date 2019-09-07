شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطة جديدة لمستوطنة سلمية تعاونية على سطح القمر بقيمة 3 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المنظمات غير الربحية فى الخروج عن المألوف، حيث أصبح مجال استعمار القمر هدفا لشركة غير ربحية باسم Open Lunar Foundation، التى ستستخدم الموارد والمعرفة التقنية من وادي السيليكون ومهندسي ناسا السابقين، من أجل الانضمام إلى سباق تطوير مستوطنات دائمة على سطح القمر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تبحث المجموعة غير الربحية في تطوير التكنولوجيا والأجهزة لتمكين أسلوب استكشاف جماعي أكثر على سطح القمر، حيث قال تشيلسي روبنسون ، أحد مسئولى Open Lunar "طموحنا الأعلى هو التوصل إلى إنشاء مستطونة سلمية وتعاونية على القمر".

وأضاف "في هذا الوقت الذي يوجد فيه الكثير من الجهات التجارية والحكومية تتقدم في جهودها على سطح القمر، نحن متحمسون لإظهار اتجاه مدني للمشاركة".

وتجمع المنظمة الخبراء من مختلف البلدان والخلفيات وتبادل التكنولوجيا والبيانات، وتقول المجموعة إن فكرتهم ولدت قبل عدة سنوات من مناقشات بين مجموعة من الأصدقاء الذين يعيشون في وادي السيليكون.

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ويقدرون أنه يمكن بناء مستوطنة قمرية بما بين 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار، وبالفعل تمكنت المؤسسة حاليا من جمع بعض الأموال التى تبلغ حوالى 5 ملايين دولار.

وضمت المنظمة بالفعل أعضاء معروفين فى المجال مثل كريس هادفيلد، رائد فضاء أمضى بعض الوقت في محطة الفضاء الدولية، وكذلك سايمون ووردن، المدير السابق لمركز أبحاث أميس التابع لوكالة ناسا.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح بالضبط كيف تخطط المجموعة لإنجاز مهامها إلى القمر، إلا أن المناقشات المبكرة ركزت حول مهمات أرخص وأكثر مرونة لإرسال المهمات والروبوتات وغيرها من المعدات.