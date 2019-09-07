هواتف iPhone ستحصل على تصميم جديد كليًا في العام المقبل، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أيام هي التي تفصلنا عن موعد إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف iPhone 11 Series، ولكن الشائعات بدأت تحوم حول تشكيلة iPhone القادمة في العام 2020، وهو ما يعني هواتف iPhone التي ستصل بعد سنة من الآن. أحدث الشائعات تأتي من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، والذي يدعي في آخر مذكرة بحثية له أن هواتف iPhone القادمة في العام المقبل ستحصل على تصميم جديد كليًا، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ إطلاق iPhone X في العام 2017.

ووفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فهو يقول أن تشكيلة iPhone القادمة في العام 2020 ستأتي مع ثلاث تغييرات بارزة تشمل الحصول على تصميم جديد كليًا، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، فضلا عن ترقية وظائف الكاميرا. بعض هذه التغييرات مثل دعم شبكات الجيل الخامس 5G كانت معروفة. سبق للمحلل نفسه أن أكد لنا دعم شبكات 5G في هواتف iPhone القادمة في العام المقبل، بينما ” ترقية وظائف الكاميرا ” يعتبر أمرًا ضروريًا في كل إصدار جديد من iPhone.

التصميم الجديد كليًا سيكون مهمًا بالنسبة لشركة آبل لأنه سيؤدي إلى تحفير المبيعات من جديد بعد التباطؤ الكبير الذي شهدته في السنوات الأخيرة بسبب التصميم، فكما سبق وأشرنا، فلم تقم شركة آبل بتغيير التصميم منذ إطلاق iPhone X في العام 2017، ولكن نأمل أن يتغير ذلك في العام المقبل لأن هواتف iPhone الجديدة القادمة في وقت لاحق من هذا الشهر ستحتفظ بدورها بنفس التصميم المعهود.

التفاصيل المتعلقة بالتصميم الجديد الذي ستحصل عليه هواتف iPhone في العام المقبل شحيحة، على الرغم من أن تقريرًا سابقًا من المحلل Ming-Chi Kuo نفسه كان قد أشار إلى أن شركة آبل ستقوم بتعديل أحجام الشاشة في الهاتفين المزودين بشاشات OLED وصولا إلى 5.4 إنش في الطراز الأصغر وما يصل إلى 6.7 إنش في الطراز الأكبر.