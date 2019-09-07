شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 10 يضم لعبة سرية مخبأة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن وجود لعبة سرية مخبأة في أحدث إصدار من برنامج "أندرويد"، حيث وصل تحديث "أندرويد 10" إلى بعض الهواتف الذكية يوم 3 سبتمبر، وهو يخفي لغزا غير مدون داخل الإعدادات.

وتتكون اللعبة، واسمها Nonogram، من شبكة تتطلب ملء الخلايا عبر لغز صعب لكشف صورة مخفية.

وفي إصدار "جوجل"، يجب الكشف عن الصور ذات الصلة بنظام "أندرويد"، وفقا لما اكتشفه خبراء الأداة في 9to5Google.





- كيفية فتح لعبة "أندرويد 10" المخفية:أولا، تأكد من تثبيت آخر تحديث لبرنامج "أندرويد 10"، الذي يتوفر حاليا لهواتف "بكسل" من "جوجل"، ولكن سيُطرح على هواتف أخرى في الأسابيع المقبلة.

وبمجرد التحديث، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح الإعدادات واضغط على قسم About Phone (عن الهاتف).

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2- انقر على "نسخة أندرويد".

3- اضغط على إصدار "أندرويد 10" عدة مرات بسرعة كبيرة.

4- انقر نقرا مزدوجا فوق "1" في شعار "أندرويد 10"، ليصبح قابلا للسحب.

5- قم بالتدوير واسحبه لوضعه عبر "0".

6- الهدف هو إنشاء "Q"- "أندرويد Q" كان الاسم الرمزي لنظام "أندرويد 10".

7- اضغط على شعار "أندرويد" مرة أخرى، وستبدأ لعبة Nonogram بالظهور.