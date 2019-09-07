شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق تليجرام .. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل تطبيق تليجرام على تحديث جديد وفر للمستخدمين العديد من المميزات سواء على منصة أندرويد أو iOS، والتى يأتى على رأسها ميزة الرسائل المجدولة.

وبحسب المدونة الرسمية لتليجرام، فيمكن الآن لأي مستخدم جدولة أي رسالة يريد ارسالها بحسب اليوم والتاريخ والوقت وذلك من خلال الضغط بشكل مطول على زر الارسال ثم تخصيص الأوقات المناسبة مع امكانية الحصول على تنبيه عند إرسال الرسالة لاحقاً.

كذلك فيمكن للمستخدمين استخدام ميزة الرسائل المجدولة كتذكيرات لأنفسهم أيضا لتصلهم إشعارات عن موعد ما، كذلك يوفر التحديث أيضا عدد من المزايا الأخرى مثل تحديد لون خلفية المجموعة، ويمكنك صنع سمات جديدة لواجهة التطبيق بألوان مختلفة، كذلك يضيف التحديث إمكانية تخصيص جديدة لمن يمكنه رؤية رقم هاتفك أو العثور عليك من خلال رقم الهاتف.

كما يوفر التحديث الجديد أيضا المزيد من الملصقات المتحركة الجديدة وهو متاح للتحميل الان لكافة مستخدمي التطبيق على نظام اندرويد وiOS.