شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. ناسا تكشف عن 5 عواصف مدارية شديدة حول العالم بعد إعصار دوريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة ناسا الأمريكية صوراً لخمسة من العواصف المدارية التي ضربت المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ في الأسبوع الماضي، وذلك بعد إعصار دوريان وما أحدثه من أضرار، فإن هذه الأيام بمثابة موسم للأعاصير الأرضية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شكل إعصاريان دوريان وجولييت، بالإضافة إلى العواصف الاستوائية فرناند وجابرييل سلسلة من نشاط الإعصار عبر نصف الكرة الغربي، كما أنه في شمال غرب المحيط الهادئ، التقطت ناسا أيضًا صورًا بالأشعة تحت الحمراء للعاصفة المدارية "فاكساي".



الأعاصير على الكرة الارضية

والتقطت ناسا ووكالة NOAA للمحيطات والغلاف الجوى، صورا لسلسلة من العواصف المدارية باستخدام القمر الصناعي البيئي الثابت بالنسبة للأرض، المعروف أيضًا باسم GOES-16.

ويعد إعصار جوريان ، في المحيط الأطلسي وإعصار جولييت في شرق المحيط الهادئ ، من العواصف من الفئة الثانية، حيث بلغت سرعة الرياح حوالي 100 ميل في الساعة (161 كم / ساعة).

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الاعصاير من القمر الصناعى

كما كانت العاصفة الاستوائية فرناند قد هبطت لتوها فوق شمال شرق المكسيك، لتهب رياحًا متواصلة تبلغ قرابة 45 ميلًا في الساعة (72 كم / ساعة) قبل أن تنتهى.

ومن جهة أخرى، وصلت العاصفة الاستوائية جابرييل إلى سرعة الرياح 50 ميل في الساعة عبر المحيط الأطلسي، قبالة ساحل إفريقيا، وذلك فى نفس الوقت كانت العاصفة الاستوائية 14W، التي كانت تمر عبر شمال غرب المحيط الهادئ لعدة أيام، وأعيدت تسميتها الآن باسم فاكسى.



اعصار فاكسى

ووجدت قياسات من القمر الصناعي Terra ، على وجه التحديد ، أن أقوى العواصف الرعدية في أعقاب Faxai كانت درجات حرارة السحب المنخفضة تصل إلى حوالي -70 درجة فهرنهايت (-57 درجة مئوية)، مما يشير إلى احتمال هطول أمطار غزيرة.