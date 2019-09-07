شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف مكان هبوط مركبة شاندريان -2 الهندية على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهتم الكثيرين بخطوة مركبة شاندريان -2 الهندية المقبلة على القمر التى ستجعلها تدخل فى التاريخ كأرخص مهمة تم إرسالها إلى هناك وأول وصول للهند على سطح القمر، ولكن إلى أين ستصل هذه المركبة وما هو المكان تحديدا الذى تقرر الهبوط فيه؟

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن هذا المكان ليس له اسم بعد، ولكن في غضون أيام قليلة، إذا سارت الأمور على ما يرام بالنسبة للمركبة، فقد يصبح ذلك أحد أهم الأماكن على سطح القمر.

ويعد هذا المكان عبارة عن هضبة تقع بين حفرتين يطلق عليهما اسم Manzinus C و Simpelius N، والتى توجد عند خط عرض 70.9 درجة جنوبًا وخط طول 22.7 درجة شرقًا، فهى حوالي 375 ميلا من القطب الجنوبي.

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ومن المتوقع أن تصل المركبة اليوم على سطح القمر، وإذا سارت عملية الهبوط بسلاسة، فسيصبح الموقع أقصى نقطة على سطح القمر ستتم زيارته بواسطة مركبة فضائية، فحتى مهمة Chang'e-4 الصينية ، التي أصبحت أول مركبة فضاء تهبط على الجانب البعيد لقمر، فعلت ذلك عند خط عرض حوالي 45 درجة جنوبًا.

ويعد اختيار مواقع هبوط قمري مختلفة أمرًا مهمًا للعلم ليس فقط من أجل بناء صورة أكثر اكتمالًا عن جيولوجيا القمر، ولكن لأن القطب الجنوبي مهم بشكل خاص حيث تم العثور مسبقا على ألواح من جليد الماء المدفون في الحفر المظللة دائمًا بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وتم تصميم Chandrayaan-2 للبناء على هذا الاكتشاف.