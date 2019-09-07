شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعادة تشكيل الأرض قد يساعدنا فى التخطيط لاستعمار المريخ.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتداول الكثيرين أفكارا عدة حول إمكانية استعمار المريخ، وكيف يمكننا أن نقوم بأشياء قد تساعدنا فى المستقبل على القيام بهذا الأمر، ومن بين هذه الأفكار كانت فكرة جديدة تؤكد إن إعادة تشكيل كوكبنا والسماح لأشكال الحياة الأخرى باستعادة بعض المساحة التى قضت عليها البشرية مؤخرًا، يمكن أن يساعدنا في اكتشاف بعض النقاط المهمة التى يجب أن نلتزم بها عند تشكيل عوالم أخرى.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تناولت الفكرة التى طرحها جوناثان كيتس على سؤال "كيف يمكننا إعادة تشكيل المريخ؟"، وكانت الإجابة أنه يمكننا الحصول على أفكار من إعادة تشكيل الأرض.

يقود كيتس، الذي غالبًا ما يتناول الموضوعات المتعلقة بالفضاء في فنه، مبادرة جديدة تسمى رواد هولوسين الكبرى، يفتتحها في معرض الحداثة في سان فرانسيسكو، وتعمل على التركيز على تقليل تأثير جنسنا على الأرض.

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و تتمثل الخطة طويلة الأجل في تعزيز نمو شبكة عالمية من الأشخاص والكائنات الأخرى، التي سيتم توثيق أعمالها المتعلقة بإحياء أشكال الطبيعة المختلفة.

تحتوي الطبقات العليا من قشرة الأرض بالفعل على دليل على التأثير الكبير للإنسانية، من تلك النويدات المشعة التي تم تفجيرها إلى تركيزات عالية من الأسمدة الصناعية والسموم وغيرها من الملوثات، لذلك يقول كيتس إنه علينا أن نذهب للكوكب الأحمر كسفراء وليس غزاة وأن نهتم بالنظام البيئى عن ما أحدثناه على الأرض، ويمكن البدء من هنا.