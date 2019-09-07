شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح خدمتها الموسيقية على منصة الويب .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شركة أبل خدمتها الموسيقية لمنصة الويب، وذلك بعدما أطلقت الشركة أول نسخة تجريبية للخدمة على الويب بعد أن كانت تقتصر على تطبيق هواتف أيفون.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، تسعى شركة أبل لتعزيز تواجد خدماتها على منصات أكثر، وهذه المرة كانت من خلال توفير نسخة ويب لأول مرة من خدمتها الموسيقية Apple Music التى كانت مقتصرة فى السابق على تطبيقات الأجهزة الذكية، حيث ستكون هذه النسخة تجريبية فى الوقت الحالى حتى الوصول إلى النسخة الرسمية.

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ويتيح موقع Apple Music الجديد للمستخدمين البحث عن المسارات والأغانى وتشغيلها ضمن مشغل على الموقع، فيما يتميز مشغل الموسيقى الموجود على الموقع بتشابه كبير مع تطبيق الخدمة على نظام تشغيل macOS Catalina الجديد.

فيما كنت شركة أبل قد كشفت فى مؤتمر المطورين الخاص بها WWDC 2019 فى يونيو الماضي، عن تطبيقات منفصلة لخدمات الموسيقى، البودكاست، والتلفاز، وهو ما يجعلها تركز بشكل أكبر فى كل خدمة على حده، وكما هو الحال مع التطبيقات، فإن المشتركين بالخدمة سيتوجب عليهم تسجيل الدخول عبر المتصفح للاستمتاع بها أثناء العمل على أجهزتهم.