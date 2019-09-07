كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “FrontRo” مكبرات صوت تجعل الاستماع إلى الموسيقى تجربة مختلفة تماما وتكلف 9000 دولار

متابعة-سنيار: اكتسب مكبرات الصوت “FrontRo” الجديدة من “Mellow Acoustics” ومقرها المملكة المتحدة، بسرعة شهرة مدوية في صناعة الصوت بفضل جودة الصوت التي لا مثيل لها في عالم Hi-Fi.

تفتخر مكبرات الصوت “FrontRo” بتراثها البريطاني، ليس فقط على مستوى عالٍ من الأداء الصوتي، بل تتميز أيضا بجمالها، ومن المحتمل أن تكون أفخم وحدات الصوت الإلكتروستاتيكي في العالم.

لقد تم بالفعل استحسان المتحدثين من “Mellow Acoustics” من قبل العديد من الخبراء من الصناعة.

تتميز السماعة بتصميم إلكتروستاتيكي هجين يتكون من وحدة كهرباء دائرية أعلى مكبر صوت ديناميكي تقليدي في صندوق على شكل هرم.

تتعامل الوحدة الإلكتروستاتيكية مقاس 12 بوصة مع الترددات المتوسطة والثالثة (600 هرتز إلى 20 كيلو هرتز)، في حين أن مكبر الصوت الديناميكي التقليدي مقاس 5.25 بوصة يتعامل مع الجزء الأدنى من النطاق المتوسط ​​والجهار لأسفل إلى أدنى ملاحظة على غيتار باس أو مزدوج (40 هرتز).

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تقول “Mellow Acoustics” إن “FrontRo” عبارة عن مكبر صوت سلبي، مما يعني أنه يمكن إقرانه بأي مكبر للصوت أو معدات الشراكة، مثل القرص الدوار أو جهاز البث.

مكبرات الصوت الإلكتروستاتيكية أقل حساسية لوضعها في الغرفة مقارنة بالسماعات التقليدية، مما يجعلها مثالية كقطعة من ديكور المنزل.

بالإضافة إلى ذلك، أبعادها المدمجة تجعلها مناسبة للغرف الصغيرة.

من الناحية الجمالية، فإن مكبرات الصوت مصنوعة من خشب البلوط المقشور، والذي يتوافق مع معظم أنواع التصميم المنزلي.

مكبرات صوت “FrontRo” تأتي بسعر 7500 جنيه إسترليني (حوالي 9000 دولار أمريكي).