تكنولوجيا: كوالكوم تُعلن أنها ستجعل تقنيات الـ 5G في متناول الجميع قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة كوالكوم لإحضار نطاق الجيل الخامس إلى العديد من الهواتف من كل الفئات، فقد أعلنت الشركة أنها تستهدف الهواتف متوسطة السعر لإضافة معدات الجيل الخامس إليها لتصل بحلول عام 2020.

وهذا يعني أن هناك المزيد من خيارات الـ 5G لمصنعي الهواتف الذكية لاستخدامها في الأجهزة في عام 2020، وقد قامت كوالكوم بتوضيح وتحديد أسماء الشركات التي سوف تستخدم الفئة السابعة من معالج Snapdragon مع مودم الجيل الخامس 5G المدمج، حيث تتضمن القائمة: Oppo وRealme وRedMi وVivo وMotorola وNokia وLG.

ولقد كانت نوكيا صريحة إلى حد ما عندما قالت إنها تخطط لإطلاق هاتف يدعم الجيل الخامس في متناول الجميع بحلول عام 2020، ويبدو أن هذا الهاتف سيستخدم شرائح كوالكوم هذه.

تقول كوالكوم أيضًا أنها بالفعل تختبر حاليًا Snapdragon 7 مع مودم 5G مع الشركاء وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل بالكامل في وقت لاحق من عام 2019، وكذلك تفاصيل حول الفئة الثامنة من Snapdragon 8.

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ومن المتوقع أن نري أجهزة من الفئة المتوسطة تدعم مودم الجيل الخامس في أوائل عام 2020 وعلى الأرجح بمؤتمر MWC 2020.

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