شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من 2010 لـ 2019 .. كيف تغير سعر هواتف أيفون على مر السنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاحظ الكثير من عشاق هواتف أيفون أن أسعار أجهزة أبل أخذت فى الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، ولعل سعر جهاز iPhone X، الذى تم إصداره قبل عامين، يبلغ حوالى 1000 دولار أمريكي، مما تسبب فى ذهول الكثير من المستخدمين نتيجة لارتفاع السعر.

وبحسب موقع statista الأمريكى، فمع اقتراب إطلاق هواتف أيفون الجديدة، يتوقع المحللين أن تلتزم أبل باستراتيجيتها المتمثلة فى تقديم إصدارات أسعار أقل مرة أخرى، وفيما يلى نعرض متوسط أسعار هواتف أيفون على مدار 10 سنوات كما يلى:

- هاتف أيفون 4 .. ظهر فى 24 يونيو 2010 .. كان بسعر يتراوح بين 199 إلى 299 دولار.

- هاتف أيفون 5.. ظهر فى 21 سبتمبر 2012 .. كان بسعر يتراوح بين 199 إلى 399 دولار.

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- هاتف أيفون 6 .. ظهر فى 19 سبتمبر 2014 .. كان بسعر يتراوح بين 199 إلى 399 دولار.

- أيفون 7 .. ظهر فى 16 سبتمبر 2016 .. وكان متاح بسعر يتراوح بين 649 إلى 849 دولار.

- أيفون 8 .. ظهر فى 15 سبتمبر 2017 .. كان متاح بسعر يتراوح بين 649 إلى 849 دولار.

- أيفون X .. ظهر فى 15 سبتمبر 2017 .. كان متاح بسعر يتراوح بين 999 إلى 1149 دولار.

- أيفون XR .. ظهر فى 26 أكتوبر 2018 .. وكان متاح بسعر يتراوح بين 749 إلى 899 دولار.