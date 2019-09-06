«فيس بوك» تطلق ميزة «SECRET CRUSH» تساعدك في العثور على شريك الحياة

الموجز

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن توفير ميزة المواعدة Facebook Dating لبعض الدول، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين F8 2019، وهي الميزة التي تساعد المستخدمين اكتشاف شركاء مناسبين من المجموعات والأصدقاء والأحداث التي يشارك فيها المستخدم .

كما كشفت فيسبوك عن ميزة جديدة تسمى Secret Crush ضمن خدمة المواعدة، وهي الميزة التي تساعد المستخدمين في التواصل وتتبع أخبار الأشخاص المعجب بهم، وذلك لاستكشاف مدى إمكانية إقامة علاقات رومانسية محتملة ضمن قائمة الأصدقاء .

وتتضمن الميزة وإتاحة إضافة 9 أصدقاء من فيسبوك ممن تريد التعبير عن اهتمامك بهم في قائمة خاصة، فإذا اشترك أي شخص من القائمة في Facebook Dating سيصله تنبيه بأنك معجب أو مهتم به، فإذا أضافك هذا الشخص إلى قائمته فذلك دليل أيضا على اهتمامه، لكن إذا كان الأشخاص في القائمة غير مشتركين في خدمة المواعدة أو لم ينشئ قائمة سرية، لن يعرف أي شخص أي معلومات عن الأشخاص في قائمتك.

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وتتوفر ميزة سيكريت كراش فقط في الدول التي تتوفر فيها خدمة المواعدة من فيس بوك فقط، والتي تشمل كولومبيا وتايلاند وكندا والأرجنتين والمكسيك، بالإضافة إلى 14 دولة جديدة تشمل الفلبين وفيتنام وسنغافورة وماليزيا ولاوس والبرازيل وبيرو وشيلي وبوليفيا والإكوادور وباراغواي وأوروجواي وغيانا وسورينام، ولم تذكر فيسبوك أي معلومات عن توفرها في الدول العربية.

كانت فيسبوك قد أعلنت خلال نفس المؤتمر F8 2019 عن العديد من التحديثات لخدمات الشركة المختلفة، بما في ذلك إصدار جديد أخف وأسرع من تطبيق التراسل ماسنجر، بالإضافة لدعم التسوق مباشرة من خلال انستجرام، إلى جانب إطلاق تطبيق ماسنجر لأجهزة الكمبيوتر والكشف عن تصميم جديد لفيسبوك.

جدير بالذكر أن فيسبوك قد أطلقت خدمة المواعدة Facebook Dating في وقت سابق من العام الماضي في عدد محدود من الدول.