محور كوالكوم-سامسونج يَعِد بتوفير تقنية 5G للهواتف المتوسطة السعر

وعدت شركة كوالكوم اليوم الجمعة بأنها سوف تعمل على توفير الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G لجميع المستهلكين، وذلك عن طريق مودم متطور، وقالت: إنها معالجتها التي تدعم الجيل القادم من شبكات الاتصالات سوف تُشغل الهواتف الذكية المتوسطة السعر التي سوف تُطلق خلال العام المقبل.

وتوفر شركة كوالكوم – التي تعد أكبر مورد لمعالجات الهواتف المحمولة في العالم – معالجات الجيل الخامس لخمسة أجهزة من شركة سامسونج، بما في ذلك هاتف (جالاكسي إس10 5جي) Galaxy S10 5G البالغ سعره 1,299 دولارًا أمريكيًا، والهاتف الذكي القابل للطي الجديد (جالاكسي فولد) Galaxy Fold البالغ سعره 1,980 دولارًا أمريكيًا.

ونجحت شركة سامسونج – أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم – في جلب شبكات الجيل الخامس إلى هاتفها الذكي الأقل سعرًا: (جالاكسي أي90 5جي) Galaxy A90 5G، الذي استخدم معالجات سامسونج في إصدار سابق.

وتوقع رئيس كوالكوم (كريستيانو آمون) أن مثل هذه الأجهزة سوف تحقق انتشارًا، وقال آمون لوكالة رويترز على هامش معرض الإلكترونيات الاستهلاكية IFA 2019 في العاصمة الألمانية برلين: “الانتقال إلى الجيل الخامس سيكون أسرع من التحولات السابقة”. وأضاف: “علينا الآن تقديمه للجميع”.

ويأتي إعلان كوالكوم في وقت أصبحت تدرك شركات صناعة الهواتف الذكية أهمية دعم شبكات الجيل الخامس، إذ أعلنت هواوي أيضًا اليوم عن معالجها الجديد (كيرين 990) Kirin 990، الذي قالت إنها يمتاز بوجود مودم للجيل الخامس 5G مدمج داخله. وتزعم الشركة أنه أقوى معالج في السوق، ويتفوق على معالجات شركة كوالكوم.

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ونظرًا للعقوبات التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة، لا يزال الغموض يحيط بمستقبل هاتف هواوي المرتقب (ميت 30) Mate 30 – الذي سوف يُطلق في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري – ذلك أنه لن يكون قادرًا على تشغيل الإصدار الرسمي من نظام التشغيل أندرويد، ولن يتضمن خدمات وتطبيقات جوجل.

وقالت كوالكوم اليوم الجمعة: إنها سوف تدمج مودم X55 5G – المتاح حاليًا فقط في معالجات للهواتف الرائدة، مثل: سنابدراجون 855 – في معالجات سلسلتي سنابدراجون 6، وسنابدراجون 7 التي تُشغل الهواتف الذكية المتوسطة السعر التي يتراوح سعرها عند 300 دولار أمريكي، وتتوفر من شركات، مثل: موتورولا، وشاومي، وأوبو، وفيفو.

ويقول المحللون: إن شبكات الجيل الخامس الأسرع ستحفز العديد من المستهلكين على ترقية هواتفهم بعد سنوات من الركود في السوق، على الرغم من أن أجهزة الجيل الخامس ستصل إلى بعض الأسواق قبل اكتمال الشبكات.