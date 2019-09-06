تكنولوجيا: الجهاز اللوحي Galaxy Tab Active Pro يجلب منصة DeX إلى شاشة 10 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن سامسونج قد استثمرت حقًا في منصة DeX، وهذا ليس فقط لأنها دعمت ميزاتها وحسّنتها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بل لأنها بدأت بالفعل في إحضارها إلى المزيد من الأجهزة، فتُحضر الشركة الآن هذه الميزة إلى جهازها اللوحي Galaxy Tab Active Pro.

يضم جهاز Galaxy Tab Active Pro الجديد شاشة كبيرة بحجم 10 بوصة مع دقة 1200 × 1920 بكسل، وبفضل وضع Samsung DeX، ستتمكن من استخدام الجهاز اللوحي كشاشة ثانية أثناء استخدام الحاسب. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تصميم هذا الجهاز اللوحي ليعمل حتى أثناء استخدام القفازات السميكة بفضل القدرة على استخدام القلم الإلكتروني S Pen الذي يمكن سحبه من الزاوية العلوية اليسرى.

كما انه ضمن إحدى السمات المميزة لهذا الجهاز، هو انه يأتي بمعيار IP68 وشهادات MIL-STD-810G لحمايته من أي حوادث قد يواجها.

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لم تقم الشركة بالكشف عن مواصفات الجهاز بالضبط، ولكن على ما يبدو، سيأتي Galaxy Tab Active Pro بمعالج Snapdragon 710 المقترن بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت، هذا وبالإضافة إلى بطارية قابلة للإزالة بسعة 7600 مللي أمبير.

ومن المفترض أن يصل الجهاز إلى ألمانيا في 1 أكتوبر بسعر يبدأ من 599 يورو ليصل إلى 679 يورو لإصدار LTE.

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