شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. إطلاق أول صاروخ V2 من البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المركبات الفضائية ليست مستحدثة حديثا ولكن لها تاريخ كبير فى الفضاء من أول مركبة غير مأهولة لآخر المركبات الفضائية حداثة مما انتقل البشر عبر استخدامها، واليوم نتحدث عن ذكرى حدثت في ذات اليوم 6 سبتمبر ولكن من 1947، حيث أطلق صاروخ من حاملة طائرات بحرية لأول مرة.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كان V-2 أول صاروخ باليستي موجه بعيد المدى في العالم، حسث اخترعه فيرنر فون براون، وهو مهندس فضاء مشهور، من أجل ألمانيا قبل انتقاله سراً إلى الولايات المتحدة وبدء العمل لدى ناسا.

وتم إحضارالمهندس وأجزاء الصواريخ V-2 المضبوطة إلى ميدان الصواريخ البيضاء Sands في نيو مكسيكو، حيث قامت ناسا بتجميع الأجزاء وبدأت تجربة الإطلاق.

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وانطلقت أول مركبة من طراز V-2 من البحر عبر سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تسمى USS Midway في مهمة تحمل اسم "عملية Sandy".

وأبحرت حاملة الطائرات البحرية بضع مئات الأميال جنوب برمودا لإطلاقها، كما أنه بعد الإقلاع، بدأ الطراز V-2 بالإمالة بالجو ولم يصل إلى ارتفاع 15000 قدم قبل أن يعود إلى الأرض.