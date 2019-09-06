تكنولوجيا: Samsung تكشف عن موعد طرح وأسعار Galaxy Tab S6 و Watch Active2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Samsung عن مجموعة من المنتجات الجديدة المناسبة لفصل الصيف بما في ذلك Galaxy Tab S6 وGalaxy Watch Active واليوم كشفت الشركة عن مواعيد وصول هذه المنتجات وكذلك الأسعار،

أولاً من المنتظر أن تتوفر Galaxy Watch Active2 للطلب المسبق أبتداء من اليوم على أن يبدأ بيعة الفعلي يوم الـ 26 من سبتمبر مقابل 280$ لإصدار 40mm ومقابل 300$ لإصدار44mm ، بينما سيتوفر Galaxy Tab S6 والذي يضم مكبر صوت S Pen وأربع مكبرات صوت معاد تصميمها وسيبدأ بيعة بالمتاجر وعلى الأنترنت مقابل 649$، ولكن في حالة إذا قمت بالشراء قبل يوم الـ 22 من سبتمبر سيحصل المشترين على خصم 50%.

كما قامت الشركة أيضاً بإجراء بعض التعديلات على المنتجات الحالية مثال سماعة الرأس الكلاسيكية AKG N700NC M2 بتكلفة 340$ والمتاحة للبيع باللون الأسود، كما ستتاح سلسلة Galaxy A للبيع بالولايات المتحدة أعتباراً من الـ 20 من سبتمبر ومتاح للطلب المسبق من أمازون من اليوم بسعر 350 دولار لاصدار A50 بينما A20 وA10 بسعر 250 و180 دولار

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