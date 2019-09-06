تكنولوجيا: شاومي تعلن عن حدث إطلاق Mi Charge Turbo للهواتف الداعمة للجيل الخامس

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن حدث إطلاق تقنية شحن Mi Charge Turbo للشحن السريع عبر صفحتها على موقع Weibo، إذ قامت بنشر ملصق يشير إلى أن الحدث سينعقد في 9 سبتمبر.
لا نعلم حتى الآن ما إذا كانت هذه التقنية ستكون بالفعل قادرة على الشحن بقوة 100 واط أو 40 واط/55 واط مثلما رأينا مع تقنيات الشحن السريع الخاصة بهواوي وسامسونج وOppo. جدير بالذكر أن هواتف شاومي الرئيسية الحالية تقدم شحن سريع بقوة 27 واط، وشحن لاسلكي بقوة 18 واط، لذا فإن الشحن السلكي بقوة 40 واط سيكون بالفعل خطوة كبيرة.
وعادةً ما تفرض تقنيات الشحن السريع حرارة وسخونة مع احتمالية تقصير عمر البطارية أيضًا، لذا نأمل أن تتغلب شاومي على هذه العقبات إذا كانت ستوفر بالفعل سرعات أكثر من 50 واط.
والمثير في الأمر هو أن الملصق يذكر بوضوح شبكة 5G، مما يشير إلى أن تقنية الشحن هذه سوف تكون مخصصة على الأرجح للهواتف الداعمة لشبكة الجيل الخامس.
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