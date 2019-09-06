رصد الهاتفين Google Pixel 4/4 XL في إختبارات الأداء مع 4GB فقط من الذاكرة العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين ينتظر الجميع بفارغ الصبر أن تقوم شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL في شهر أكتوبر المقبل، فقد تم اليوم رصد هذين الهاتفين في منصة إختبارات الأداء Geekbench. في الواقع، لقد تم رصد هذين الهاتفين على هذه المنصة، وهما يعملان بنظام Android 10 وبالمعالج Snapdragon 855 كما كان متوقعًا بالفعل. ومع ذلك، الشيء الذي لم يكن متوقعًا هو رصد هذين الهاتفين في إختبارات الأداء مع 4GB فقط من الذاكرة العشوائية.

كان من المفترض أن ينتقل الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL إلى 6GB من الذاكرة العشوائية. ومع ذلك، إختبارات الأداء لا تكون صادقة دائمًا، والدليل على ذلك رصد الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL مع 6GB من الذاكرة العشوائية، ولكنهما وصلا إلى السوق في الأخير مع 4GB فقط من الذاكرة العشوائية. وبغض النظر عن إحتمال الخطأ في الإختبارات، فهناك أيضًا إحتمال أن تكون هذه الإختبارات تخص نسخ أولية من الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فمن المتوقع أن يصل الهاتف Google Pixel 4 مع شاشة OLED بحجم 5.7 إنش وبدقة +FullHD، بينما من المتوقع أن يأتي الهاتف Google Pixel 4 XL مع شاشة OLED بحجم 6.3 إنش وبدقة +QuadHD. وبصرف النظر عن الشاشات، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف الأصغر حجمًا مع بطارية بسعة 2800mAh، بينما من المتوقع أن يأتي الهاتف أكبر حجمًا مع بطارية بسعة 3700mAh. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يأتي كلا الهاتفين كذلك مع المعالج Snapdragon 855، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية، ومع نظام Android 10 منذ اليوم الأول.

وإلى جانب ذلك، فسوف يصل الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL كذلك مع كاميرتين في الواجهة الخلفية بحيث ستمتاز الكاميرا الأساسية بدقة 12 ميغابكسل، في حين ستمتاز الكاميرا الثانية المُقربة بدقة 16 ميغابكسل.

تجدر الإشارة إلى أن شركة جوجل كانت قد أكدت لنا في وقت سابق قدوم هواتف Google Pixel 4 مع ميزة جديدة تدعى Motion Sense، ومع خاصية فتح الشاشة عن طريق الوجه، ولكنها ستكون أكثر أمانًا وتقدمًا من خاصية الفتح عن طريق الوجه التي توفرها الكثير من هواتف الأندرويد اليوم.

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كان فريق المشاريع والتكنولوجيات المتقدمة في شركة جوجل يعمل على مشروع الرادار المُستشعر للحركة ” Project Soli ” على مدار السنوات الخمس الماضية. إنه عبارة عن نسخة مصغرة من رادار إستشعار الحركة التقليدي. سيتم تضمين هذا الرادار الجديد في الجزء العلوي من الهاتف Google Pixel 4 لإستشعار الحركة حول الهاتف.

سيتيح هذا الرادار تفعيل ميزات Motion Sense على الجهاز، مما يتيح للمستخدمين تخطي الأغاني والإشعارات وكتم المكالمات الصوتية والمزيد من الوظائف الأخرى من خلال القيام بإيماءات باليد حول الهاتف. هذه القدرات سوف تتحسن مع مرور الوقت. وتشير شركة جوجل إلى أن Motion Sense ستكون متاحة في بعض البلدان فقط حيث يتم بيع هواتف Google Pixel بشكل رسمي.

خاصية فتح الشاشة عن طريق الوجه في الهاتف Google Pixel 4 لن تستخدم الكاميرا الأمامية كما هو الحال في هواتف الأندرويد الأخرى. عندما يصل المستخدمون إلى أجهزتهم، سيقوم الرادار Project Soli بشكل إستباقي بتفعيل المستشعرات الضرورة لعمل هذه الميزة وإذا تم التعرف على المستخدم، فسوف يتم فتح قفل الهاتف على الفور. تقول شركة جوجل بأن هذه الميزة ستعمل في أي إتجاه تقريبًا، حتى لو تم تعليق الهاتف رأسًا على عقب.

فيما يتعلق بالخصوصية، تقول شركة جوجل أن خاصية فتح قفل الشاشة عن طريق الوجه تقوم بمعالجة البيانات على الجهاز نفسه ولا يتم رفع بيانات الصورة إلى أي مكان. لا يتم حفظ الصور التي يتم إستخدامها لفتح قفل شاشة الهاتف أو مشاركتها مع خدمات جوجل الأخرى. سوف تتحدث الشركة أكثر عن هذه الميزات في حدث الإعلان الرسمي عن هواتف Google Pixel 4 الجديدة المُتوقع عقده في شهر أكتوبر المقبل.