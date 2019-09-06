آبل تُطلق رسميًا نسخة الويب من خدمتها الموسيقية Apple Music

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ إطلاق خدمة Apple Music، ظلت متاحة فقط إما من خلال تطبيق على الحواسيب أو على الأجهزة المحمولة. وعلى الرغم من أن هذا أمر جيد، إلا أنه محدود بعض الشيء مقارنة مع Spotify التي توفر للمستخدمين إمكانية الإستماع إلى الأغاني التي يريدونها على الويب وعلى تطبيقات للحواسيب والأجهزة المحمولة. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في رؤية نسخة الويب من خدمة Apple Music، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن ذلك تحقق الآن.

قامت شركة آبل رسميًا صباح اليوم بإطلاق خدمة Apple Music على الويب، على الرغم من أنه ينبغي الإشارة إلى أن نسخة الويب هذه لا تزال في المرحلة التجريبية، لذا فإن ما تراه الآن قد يتغير في المستقبل. في الوقت الراهن، إستنادًا إلى تصميمها، فنسخة الويب من الخدمة تشبه تطبيق Apple Music للحواسيب، تمامًا كما ترون في الصورة أعلاه.

سيتمكن من لديهم إشتراك في Apple Music من تسجيل الدخول إلى حسابهم والوصول إلى الخدمة على غرار ما يقومون به على تطبيق الحواسيب. وبالنسبة لأولئك الذين لا يملكون إشتراكًا في Apple Music، فلا يزال بإمكانهم تصفح الموقع وسيتمكنون أيضًا من معاينة جميع الأغاني دون تشغيلها بالكامل.

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هذه ليست في الواقع المرة الأولى التي نرى فيها نسخة الويب من خدمة Apple Music. في العام الماضي، كانت هناك نسخة ويب أخرى من خدمة Apple Music، ولكنها كانت غير رسمية. ربما رأت شركة آبل الطلب على مثل هذه النسخة وقررت إطلاق نسخة الويب الخاصة بها. إذا كنت مهتمًا بإلقاء نظرة على نسخة الويب من خدمة Apple Music، فبإمكانك ذلك من خلال هذا الرابط هنا.