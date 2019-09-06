التحديث الأحدث لتطبيق Telegram سيُتيح للمستخدمين جدولة الرسائل

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الدردشة، فمن المحتمل أن يكون WhatsApp هو التطبيق الأكثر إستخدامًا حاليًا. ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أنه الأفضل. في الواقع، لقد تم إطلاق العديد من تطبيقات الدردشة مع ميزات لم تشق طريقها بعد إلى WhatsApp.

في الواقع، إذا كانت جدولة الرسائل ميزة تعتقد أنها يجب أن تكون جزءًا من تطبيق الدردشة الخاص بك، فقد يكون تطبيق Telegram الخيار الأنسب بالنسبة إليك. هذا لأنه في أحدث تحديث للتطبيق، قامت الشركة بجلب ميزة جدولة الرسائل إلى تطبيق Telegram. وكما يوحي الإسم، فهذه الميزة تتيح للمستخدمين جدولة الرسائل من أجل إطلاقها في وقت لاحق.

هذا أمر مفيد لأنه في حالة إذا كنت تخاف من فقدان رسالتك في بحر الرسائل الأخيرة، فإن تحديد موعد نشر الرسالة يعني أن رسالتك ستظهر عندما ترغب في ذلك. تُبرز Telegram أيضًا كيف يمكن إستخدام هذه الميزة أيضًا في رسائل المحادثات المحفوظة ” Saved Messages “، والتي تتيح للمستخدمين تحويل المنشورات المجدولة إلى رسائل تذكير من نوع ما.

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سوف تأتي الرسائل المُجدولة أيضًا مع أيقونة تقويم خاصة لتذكيرك بأن هذه رسالة مُجدولة. بالإضافة إلى الرسائل المُجدولة، يُقدم التحديث أيضًا ثيمات سحابية خاصة تتيح لك تخصيص Telegram على مختلف المنصات. هناك أيضًا بعض التغييرات الجديدة المرتبطة بواجهة المستخدم وإعدادات الخصوصية، والمزيد.