شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في اليوم الأول لانطلاقه.. كل ما تحتاج معرفته عن معرض IFA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم فعاليات معرض IFA برلين، والذى يعتبر واحدا من أقدم المعارض الدولية فى قارة أوروبا، حيث يستمر بداية من اليوم 6 سبتمبر وحتى 11 سبتمبر، وذلك بمشاركة العديد من الشركات الكبرى المتخصصة فى صناعة الإلكترونيات وسط توقعات بمشاركة ما يقرب من 300 ألف زائر، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:

- يعد اسم المعرض IFA هو اختصار لكلمة Internationale Funkausstellung Berlin.

- يشارك فى المعرض العديد من شركات التكنولوجيا المختلفة للكشف عن أحدث تقنياتها كل عام، من خلال فعاليات داخلية.

- جاء انطلاق المعرض للمرة الأولى فى 1924 بمدينة برلين، وكان في البداية مخصصًا لاستعراض التطورات فى عالم الراديو.

- جري الكشف عن أول راديو للسيارة فى العالم خلال إحدى فعاليات المؤتمر فى برلين وأحدث ضجة كبيرة حول العالم.

- في فترة من الوقت توقف المعرض عدة مرات لسنوات طويلة كما تغيرت تفاصيله مع تطور التكنولوجيا.

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- بداية من عام 2005 أصبح IFA يقام كل عام فى موعد محدد خلال شهر سبتمبر، وأصبح يركز على عالم الهواتف.

- فى عام 1926 تم افتتاح برج راديو برلين، وهو أحد أشهر المعالم في برلين وذلك خلال فعاليات المعرض.

- فى عام 1930 ألقى ألبرت أينشتاين خطابا إذاعيا مباشرا منه.

- وفى عام 1937 تم عرض أول جهاز تليفزيون ملون.

- وفي عام 1981 تم عرض أقراص CD المدمجة للمرة الأولى.