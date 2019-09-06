تكنولوجيا: موتورولا تكشف عن هاتف Moto E6 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن كشفت موتورولا عن هاتف One Zoom الهاتف الرئيسي لشركة Motorola ضمن فعاليات معرض IFA، ولكن أيضاً قامت بالكشف عن نسخة مُحدثة من هاتفها الأقل تكلفة Moto E6 Plus الجديد. مواصفات Moto E6 Plus: شاشة قياس: 6.1 بوصة IPS

معالج: MediaTek Helio P22 SoC

ذاكرة عشوائية: 2 أو 4 جيجا بايت

ذاكرة تخزين: 32 أو 64 جيجا بايت قابلة للتوسعة

كاميرا رئيسية: 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f / 2.0 بالإضافة لمستشعر عمق 2 ميجابيكسل وفلاش LED

كاميرا سيلفي: 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f / 2

أبعاد: 155.6 × 73.06 × 8.6

وزن: 149.7 جرام

نظام: Android 9 Pie

مستشعر لبصمات الأصابع على الجهة الخلفية للهاتف

ميزات إضافية: مقبس سماعة/ راديو FM

بطارية سعة: 3,000 mAh ى تدعم ميزة الشحن السريع

الألوان: سيأتي مع أثنين من خيارات الألوان Polished Graphite/ Bright Cherry

التكلفة: 139 يورو عند الإصدار الشهر المقبل في أمريكا اللاتينية وأوروبا. المصدر اعلان



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