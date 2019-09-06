تكنولوجيا: Motorola تكشف عن هاتف One Zoom

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا اليوم عن هواتفها الجديدة خلال معرض IFA، ولكن يعد هاتف Motorola One Zoom الجديد هو أفضل هاتف في تشكيلة هواتف Moto الحالية والذي يأتي بمواصفات متميزة. شاشة OLED بقياس 6.4 بوصة محمية بالزجاج 2.5D المقوى كميائياً Panda King كما يحصل الجزء الخلفي على Gorilla Glass 3

بدقة: 1080p+ مع مستشعر بصمة تحت الشاشة ومثبت OIS

معالج: Snapdragon 675

كاميرا خلفية: 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f / 1.7 مع تقنية Quad Pixel، وكاميرا 16 ميجابيكسل بزاوية عريضة 117° وكاميرا 8 ميجابيكسل telephoto بتكبير بصري 3x والأخير مستشعر عمق 5 ميجابيكسل.

كاميرا سيلفي أمامية: 25 ميجا بيكسل

هيكل مصنوع من الألومنيوم القوي

بطارية سعة: 4,000mAh مع دعم ميزة الشحن السريع 15W TurboPower

منفذ USB-C، مقبس سماعة 3.5mm

الذاكرة العشوائية 4 جيجابايت مع مساحة تخزين 128 جيجابايت ودعم شريحتين الهاتف متوفر من اليوم بسعر 400 يورو المصدر اعلان



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