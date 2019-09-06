تكنولوجيا: Lenovo تكشف عن حواسب Yoga الجديدة مع معالجات من الجيل العاشر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أقامت شركة Lenovo عرضا كبير هذا العام ضمن فعليات IFA 2019 وخلاله فقد كشفت الشركة عن أربعة من الأجهزة المحمولة الجديدة من عائلة Yoga، أربع أجهزة أمتدت إلى ثلاث طرازات جديدة في سلسلة C ونماذج جديدة في سلسلة S. تأتي النماذج الجديدة C940 وC740 مألوفة فهي تتمتع بنفس المرونة التي تتمتع بها منتجات Yoga السابقة ولكن لديها ميزات جديدة. مواصفات Yoga C940: الحجم: 14 /15.6 بوصة

شاشة: 4K VESA DisplayHDR 400

إطارات فائقة النحافة

معالجات:نسخة الـ 14 بوصة ستأتي بـ Core i5 و Core i7 من الجيل العاشر بينما نسخة الـ15 بوصة ستأتي بمعالجات من الجيل التاسع Core i7 أو Core i9

ذاكرة عشوائية: 16 جيجا بايت

ذاكرة تخزين: 1 تيرابايت

صوت: Dolby Atmos

عمر البطارية من 9 إلى 12 ساعة لطراز 15.6/ من 9.5 وحتى 17 ساعة لطراز 14 بوصة

ميزات أخرى Thunderbolt 3 و USB-A و DisplayPort و مستشعر لبصمة الأصابع مواصفات Yoga C740 : الحجم: 14/15.6 بوصة

الشاشة: 4K VESA DisplayHDR 400 لموديل 15 بوصة فقط

وحدة معالجة: Intel 10th-gen

ذاكرة عشوائية: 16 جيجا بايت

ذاكرة تخزين: 1 تيرابايت

ميزات أخرى: Wi-Fi 6/ USB-C/ DisplayPort/ مستشعر لبصمات الأصابع /دعم القلم/ كاميرا ويب.

عمر البطارية لقياس 14 بوصة 13.5 بينما يوفر طراز 15.6 عمر بطارية 15 ساعة المصدر اعلان



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