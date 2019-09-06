تكنولوجيا: هواوي تقدم سماعات FreeBuds 3 مع تقنية بلوتوث مطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي عن سماعتها اللاسلكية الجديدة FreeBuds 3 خلال مؤتمر IFA 2019، والتي تعتبر أول سماعات أذن لاسلكية تستخدم شريحة هواوي الجديدة والمخصصة لسماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بالشركة.

وعلى ما يبدو، فإن شريحة A1 الجديدة من هواوي ستسمح لـ FreeBuds 3 بنشر مقاييس أداء أقل بنسبة 30% من زمن الوصول الخاص بـ AirPods من أبل، فضلاً عن استهلاك طاقة أقل بنسبة 50% في حزمة تبلغ 95% من حجم شريحة H1 من AirPods.

والأهم من ذلك هو أن شريحة A1 ستجلب A1 بروتوكول البلوتوث الجديد؛ BT-UHD إلى الطاولة. فإذا كنت تستخدم FreeBuds 3 مع هاتف هواوي جديد يعمل بنظام EMUI 10.0 أو أعلى، فسيقوم كلا الجهازين بالاتصال باستخدام هذا المعيار الجديد والذي يتميز بمعدلات نقل بيانات تصل إلى 2.3 ميجابت في الثانية.

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وتشمل ميزات Freebuds 3 الأخرى ثلاثة تقنيات لعزل الضوضاء، مع تحسين زمن الوصول إلى 190 مللي في الثانية، هذا وبالإضافة إلى شحن Qi لاسلكي داخل الحافظة. تأتي السماعات أيضًا ببطارية بسعة 30 مللي أمبير لكل سماعة أذن، حيث سينتج عن ذلك 20 ساعة من التشغيل بعد الشحنة الواحدة والتي ستستغرق حوالي 4 ساعات للشحن بالكامل.

ستتوفر FreeBuds 3 باللون الأبيض والأسود، وستصل إلى أوروبا خلال الشهر القادم، ولكن لم يتم التأكيد عن السعر بعد.

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