الهاتف Galaxy Fold نفد بالفعل في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت يوم أمس بإعادة الإعلان عن الهاتف Galaxy Fold بعدما تم إصلاح جميع المشاكل التقنية التي كان يعاني منها، فقد قامت شركة سامسونج اليوم بإطلاق هذا الهاتف في وطنها الأم، كوريا الجنوبية. هناك بعض الشكوك المحيطة بالهاتف نظرًا لسعره المرتفع، ولكن إتضح أن هناك الكثير من الذين تبنوا هذا الهاتف مبكرًا.

ووفقا لتقرير جديد صدر الآن من وكالة الأنباء Korea Herald، يبدو أن الهاتف Galaxy Fold حقق نجاحًا كبيرًا في كوريا الجنوبية، فقد نفدت بالفعل أول دفعة يتم عرضها للبيع من هذا الهاتف. لا توجد معلومات عن عدد الوحدات التي تشكل الدفعة الأولى، ولكن التقرير يستشهد ببعض المطلعين الذين يعتقدون أنه تم بيع 1000 وحدة من قبل شركات الإتصالات الثلاثة الكبرى في البلاد.

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هذا الرقم لا يشمل المبيعات التي تمت عبر الإنترنت وفي المتاجر الفعلية التابعة لشركة سامسونج، مما يعني أن عدد الوحدات المُباعة قد يكون أعلى من ذلك بكثير. بالطبع، 1000 وحدة هو عدد قليل بالمقارنة مع الوحدات التي يتم بيعها بعد إطلاق إصدار جديد من Galaxy S أو Galaxy Note، ولكن هذه لا تزال مبيعات جيدة جدًا بالنسبة لجهاز يُعتبر الأول من نوعه في العالم.

يبلغ سعر الهاتف Galaxy Fold أيضًا 1980 دولار أمريكي مما يجعل أغلى من هواتف سامسونج الرائدة العادية بمقدار الضعف. بالطبع، يبقى أن نرى ما إذا كانت تجربة المستخدم العامة التي يوفرها هذا الهاتف للمستخدمين جيدة أم لا، ولكن في الوقت الراهن، يبدو أن الهاتف يُبصم على بداية جيدة.