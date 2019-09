Xiaomi تنجح في بيع أكثر من 100 مليون هاتف ذكي في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - حققت شركة Xiaomi الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية إنجازًا رائعًا جديدًا. باعت الشركة أكثر من 100 مليون هاتف ذكي في الهند منذ دخولها بشكل رسمي إلى البلاد قبل خمس سنوات.

ووفقًا لتقرير من مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق، تقول شركة Xiaomi أن هذا الإنجاز قد تحقق في الفترة ما بين الربع الثالث من العام 2014 وشهر يوليو من هذا العام، وقد ساهمت سلسلات الهواتف الذكية Xiaomi A Series و Redmi Note Series بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز المميز.

في أخبار أخرى، أكدت شركة Xiaomi في بيان مقدم لموقع Android Authority أنها ستستمح للمستخدمين قريبًا بتعطيل الإعلانات يدويًا في تطبيقات النظام مثل Calendar و Installer و Downlaod Manager.

تقوم الشركة حاليًا بإختبار خيار لتعطيل الإعلانات سيتم إطلاقه للمستخدمين في الصين مع تحديث MIUI 9.8.29. ومع ذلك، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول متى ستبدأ عملية الإطلاق، ومتى سيظهر هذا الخيار الجديد في الطرازات العالمية من هواتفها الذكية.

